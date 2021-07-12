С помощью скорлупы страусиного яйца ученые получили новые детали изменения климата в прошлом

Анализ скорлупы помогает лучше понять среду Южной Африки и обеспечивает важный контекст для интерпретации поведения и адаптации людей в прошлом.

Новое исследование ученых показывает, что некоторые районы Южной Африки, которые сегодня являются сухими и малонаселенными, в ключевой момент эволюции человека - 250 000-350 000 лет назад, были водно-болотными угодьями и травянистыми сообществами, пишет SciTechDaily.

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Филип Киберд и доктор Алекс Прайор из Эксетерского университета изучали изотопы и аминокислоту из фрагментов скорлупы страусиных яиц, раскопанных на стоянке раннего среднего каменного века Bundu Farm, расположенной в верхней части региона Кару, Северо-Капскской провинции.

Это один из очень немногих археологических памятников, датируемых 250 000-350 000 годами в Южной Африке, период времени, связанный с самым ранним появлением сообществ с генетическими признаками Homo sapiens.

[ + – ] Скорлупа страусиных яиц в кальците.

Это новое исследование подтверждает другие свидетельства, полученные из костей ископаемых животных. Так ученые выяснили, что прошлые сообщества в этом регионе жили среди пасущихся стад антилоп гну, зебр, мелких антилоп, бегемотов, бабуинов и вымерших видов Megalotragus priscus и Equus capensis, охотившись на них вместе с другими хищниками, гиенами и львами.

Свидетельства яичной скорлупы и предыдущие находки с этого места показали, что после периода сбалансированного климата и окружающей среды, более прохладная и влажная погода 200 000 лет назад уступила место растущей засушливости. Процесс смены влажного и сухого климата, эксперты признали важной движущей силой эволюции разных видов, включая Homo sapiens.

Метод, который включает измельчение небольшой части яичной скорлупы в порошок, позволил ученым провести как анализ, так и датирование скорлупы, что, в свою очередь, дает представление о климате и окружающей среде в прошлом.

Использование скорлупы для изучения климатических условий прошлого возможно, поскольку страусы едят самые свежие листья кустарников и трав, доступных в их среде, а значит, состав скорлупы будет отражать их рацион.

[ + – ] Часть черепа маленькой антилопы.

Поскольку яйца откладываются в период размножения в течение короткого промежутка времени, информация, содержащаяся в скорлупе страусиных яиц, дает представление о преобладающей окружающей среде и климате за точный период времени.

Bundu Farm, где была извлечена яичная скорлупа, это удаленная ферма в 50 км от ближайшего городка, расположенная в сухой полупустынной среде, где содержится небольшое стадо овец. Эту стоянку впервые раскопали в конце 1990-х годов вместе с материалами, хранящимися в McGregor Museum в Кимберли.

"Эта часть Южной Африки сейчас чрезвычайно засушлива, но тысячи лет назад тут был райский пейзаж с озерами и реками, а также многочисленными видами флоры и фауны. Наш анализ скорлупы страусиного яйца помогает нам лучше понять среду, в которой эволюционировали наши предки, и обеспечивает важный контекст для интерпретации поведения и адаптации людей в прошлом и того, как это в конечном итоге привело к эволюции нашего вида", — заключил Киберд.