Поїдає родичів. Австралійська жаба-ага стає все більш безжалісним канібалом

Важлива особливість полягає в тому, що схильність австралійських жаб-ага до поїдання пуголовків проявляється набагато частіше, ніж у їхніх родичів із Південної Америки.

З моменту своєї появи в Австралії в 1935 році жаби-аги швидко просувалися по північній частині континенту. Наразі вони так поширилися, що природний відбір сприяв більшій кількості пуголовків-канібалів, пише Science Alert.

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Причому пуголовки жаб-ага з інвазивної австралійської популяції в 2,5 раза частіше їдять дрібніших пуголовків свого ж виду, ніж їхні родичі з Південної Америки.

Спочатку їх завезли до Австралії для боротьби з місцевими очеретяними жуками (Dermolepida albohirtum), щоб захистити промисловість цукрової тростини в північному штаті Квінсленд. Спочатку їхня кількість варіювалася в районі 102 особин, а зараз вже близько 200 мільйонів. Більш того, їхня щільність населення приблизно в 10 разів вища, ніж у їхньому рідному південноамериканському середовищі існування.

Жаби-аги досить токсичні, що створює величезні проблеми для австралійських хижаків, таких як північні сумчасті куниці, які не розуміють, що ці амфібії отруйні, і їдять їх, вмираючи в результаті від з'їдених токсинів.

Пуголовки жаб-ага зазвичай харчуються водоростями і розкладаються органічними речовинами. Конкуренція за їжу між ними дуже висока, тому вони досить часто поїдають ікру родичів і пуголовків, які щойно вилупилися.

На думку дослідників, інтенсивне збільшення жаб-ага в Австралії посилив їхні каннібалістські схильності. Щоб перевірити це, екологиня з університету Сіднея Джайна Девора та її колеги провели більше 500 випробувань, у яких порівнювали місцевих південноамериканських пуголовків з дикою популяцією Австралії.

Вчені пропонували жабам два контейнери: один порожній, а другий з родичем, який уже вилупився. Амфібії з Австралії майже на 30% частіше вибирали контейнер разом із пуголовком, тоді як земноводні з Південної Америки не проявляли ніякої переваги. Більш того, австралійські жаби в 2,5 раза частіше з'їдали пуголовків, ніж американські.

Щоб побачити, чи викликала ця підвищена схильність до канібалізму будь-які інші еволюційні зміни, дослідники провели деякі вимірювання під час розвитку пуголовків.

Вони виявили, що пуголовки з Австралії виробили стратегії, які дозволяють скоротити тривалість вразливу стадію вилуплення: пуголовки швидко ростуть під час стадії розвитку перед годуванням. Але за це доводиться платити. Як виявилося, чим сильніше розвиток пуголовків прискорюється в присутності родичів-канібалів, тим гірше вони в результаті розвиваються.

Підвищена схильність австралійських інвазивних жаб-ага до канібалізму також може пояснити результати попереднього дослідження, в ході якого були виявлені зміни в способі пересування дорослих жаб.

Тепер вони пересуваються в шість разів швидше, ніж їхні предки-мігранти, рухаючись по пряміших лініях. Ця підвищена здатність до розселення прискорює колонізацію нових місць проживання, вільних від канібалів.