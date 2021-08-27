Поедающие сородичей. Австралийская жаба-ага становится все более безжалостным каннибалом

Важная особенность заключается в том, что склонность австралийских жаб-ага к поеданию головастиков проявляется намного чаще, чем у их сородичей из Южной Америки.

С момента своего появления в Австралии в 1935 году жабы-агы быстро продвигались по северной части континента. В настоящее время они так распространились, что естественный отбор благоприятствовал большему количеству головастиков каннибалов, пишет Science Alert.

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Причем головастики жаб-ага из инвазивной австралийской популяции в 2,5 раза чаще едят более мелких головастиков своего же вида, чем их сородичи из Южной Америки.

Изначально их завезли в Австралию для борьбы с местными тростниковыми жуками (Dermolepida albohirtum), дабы защитить промышленность сахарного тростника в северном штате Квинсленд. Сначала их количество варьировалось в районе 102 особей, а сейчас уже около 200 миллионов. Более того, их плотность населения примерно в 10 раз выше, чем в их родной южноамериканской среде обитания.

Жабы-агы довольно токсичны, что создает огромные проблемы для австралийских хищников, таких как северные сумчатые куницы, которые не понимают, что эти амфибии ядовиты и кушают их, умирая в результате от съеденных токсинов.

Головастики жаб-ага обычно питаются водорослями и разлагающимися органическими веществами. Конкуренция за еду между ними очень высока, поэтому они довольно часто поедают икру сородичей и только что вылупившихся головастиков.

По мнению исследователей интенсивное увеличение жаб-ага в Австралии, усилил их каннибалистические склонности. Чтобы проверить это, эколог из Сиднейского университета Джайна Девор и ее коллеги провели более 500 испытаний, в которых сравнивали местных южноамериканских головастиков с дикой популяцией Австралии.

Ученые предлагали жабам два контейнера: один пустой, а второй с вылупившимся сородичем. Амфибии из Австралии почти на 30 % чаще выбирали контейнер вместе с вылупившимся головастиком, в то время как земноводные из Южной Америки не проявляли никакого предпочтения. Более того, австралийские жабы в 2,5 раза чаще съедали головастиков, чем южноамериканские.

Чтобы увидеть, вызвала ли эта повышенная склонность к каннибализму какие-либо другие эволюционные изменения, исследователи провели некоторые измерения во время развития головастиков.

Они обнаружили, что головастики из Австралии выработали стратегии, позволяющие сократить продолжительность уязвимой стадии вылупления: головастики быстро растут во время стадии развития перед кормлением. Но за это приходится платить. Как оказалось, чем сильнее развитие головастиков ускоряется в присутствии сородичей каннибалов, тем хуже они в результате развиваются.

Повышенная склонность австралийских инвазивных жаб-ага к каннибализму также может объяснить результаты предыдущего исследования, в ходе которого были обнаружены изменения в способе передвижения взрослых жаб.

Теперь они передвигаются в шесть раз быстрее, чем их предки-мигранты, двигаясь по более прямым линиям. Эта повышенная способность к расселению ускоряет колонизацию новых мест обитания, свободных от каннибалов.