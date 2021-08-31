Насилля в сім'ї. Самки восьминогів кидають черепашки в самців , які дратують їх (відео)

Одна з самок кидала сміття в надокучливого самця протягом майже чотирьох годин.

Біля східного узбережжя Австралії вчені стали свідками незвичайної поведінки восьминогів. Про це повідомляє Live Science.

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У регіоні, де збирається найбільша кількість сіднейських восьминогів, вчені вперше спостерігали, як тварини кидали одне в одного предмети в запалі сварки.

Дослідники визначили, що саме самки зловживали метанням різного роду сміття, в деяких випадках, вони намагалися остудити запал надмірно закоханих самців.

"Дикі восьминоги, які кидають сміття з морського дня, є звичайною справою для цього регіону. Вони захоплюють матеріал своїми щупальцями, а потім під тиском кидають його в ціль", — пишуть дослідники.

Вже давно відомо, що багато тварин можуть кидати різного роду предмети одне в одного, і для цього існує безліч причин. Але більшість тварин кидають предмети в представників інших видів, а не в своїх родичів.

Дослідник з університету Сіднея Пітер Годфрі-Сміт і його команда вирішили з'ясувати, чому восьминоги кидають одне в одного водорості, мул і черепашки.

Використовуючи камери GoPro в місці проживання восьминогів, вчені зафіксували понад 100 випадків, коли тварини піднімали і кидали сміття.

Із записів вчені з'ясували, що існує дві основні причини метання у восьминогів. Перша була пов'язана з веденням домашнього господарства, щоб облаштувати лігво далеко від небажаного сміття і харчових відходів.

Друга причина здавалася більш незвичайною. Самки восьминогів кидали предмети в інших восьминогів у ході цілеспрямованих атак.

У 33% прицільні кидки потрапляли в ціль, а мул виявився найкращим матеріалом для нападу. Частими цілями були або інші самки восьминогів, або самці, які намагалися залицятися.

У найпримітнішому випадку самка восьминога кидала предмети в самця 10 разів протягом 3 годин і 40 хвилин. При цьому, п'ять разів самка потрапила в свою ціль.

Цікаво, що самці восьминогів не намагалися помститися, але іноді робили спроби ухилитися, хоча й не завжди успішно.

"Восьминогів можна впевнено внести в список тварин, які регулярно кидають предмети, а також додати в список тих, чиї цілі для кидків — це інші тварини", — відзначають дослідники.

До речі, це не перший випадок, коли восьминоги проявляють свій крутий норов. Наприклад, вчені також стали свідками того, як восьминоги б'ють рибу.

Восьминоги і риби, як відомо, полюють разом, і коли останні не виконують своїх зобов'язань, восьминоги починають скаженіти. Вчені зафіксували близько 10 випадків у Червоному морі, коли восьминоги били своїх напарників-риб

У шести випадках мотиви восьминогів були очевидні, вони намагалися відігнати рибу від знайденої їжі. Але інші інциденти не до кінця зрозумілі вченим. Дослідники припускають, що жорстокість могла бути викликана просто "злісною поведінкою" восьминогів або ж бути однією з форм "покарання" для ледачих риб.