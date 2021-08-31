Насилие в семье. Самки осьминогов бросают ракушки в раздражающих их самцов (видео)

Одна из самок бросала мусор в надоедливого самца на протяжении почти четырех часов.

У восточного побережья Австралии ученые стали свидетелями необычного поведения осьминогов. Об этом сообщает Live Science.

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В регионе, где собирается наибольшее количество сиднейских осьминогов, ученые впервые наблюдали, как животные бросали друг в друга предметы в пылу ссоры.

Исследователи определили, что именно самки злоупотребляли метанием разного рода мусора, в некоторых случаях, они пытались остудить пыл чрезмерно влюбчивых самцов.

"Дикие осьминоги, бросающие мусор с морского дня, являются обычным делом для этого региона. Они захватывают материал своими щупальцами, а затем под давлением бросают его в цель", – пишут исследователи.

Уже давно известно, что многие животные могут бросать разного рода предметы в друг друга, и для этого существует множество причин. Но большинство животных бросают предметы в представителей других видов, а не в собственных сородичей.

Исследователь из Сиднейского университета Питер Годфри-Смит и его команда решили выяснить, почему осьминоги бросают друг в друга водоросли, ил и ракушки.

Используя камеры GoPro в месте обитания осьминогов, ученые зафиксировали более 100 случаев, когда животные поднимали и бросали мусор.

Из записей ученые выяснили, что существует две основных причины метания у осьминогов. Первая была связана с ведением домашнего хозяйства, чтобы обустроить логово вдали от нежелательного мусора и пищевых отходов.

Вторая причина казалась более необычной. Самки осьминогов бросали предметы в других осьминогов в ходе целенаправленных атак.

В 33% прицельных бросков попадали в цель, а ил оказался наилучшим материалом для нападения. Частыми целями были либо другие самки осьминогов, либо самцы, предпринимавшие попытки ухаживания.

В самом примечательном случае, самка осьминога бросала предметы в самца 10 раз на протяжении 3 часов и 40 минут. При этом, пять раз самка попала в свою цель.

Интересно, что самцы осьминогов не пытались отомстить, но иногда предпринимали попытки уклониться, хотя и не всегда успешно.

"Осьминогов можно определенно внести в список животных, которые регулярно бросают предметы, а также добавить в список тех, чьи цели для бросков – это другие животные", – отмечают исследователи.

Кстати, это не первый случай, когда осьминоги проявляют свой крутой нрав. Например, ученые также стали свидетелями того, как осьминоги бьют рыбу.

Осьминоги и рыбы, как известно, охотятся вместе, и когда последние не выполняют своих обязательств, осьминоги приходят в бешенство. Ученые зафиксировали около 10 случаев в Красном море, когда осьминоги избивали своих напарников-рыб

В шести случаях мотивы осьминогов были очевидны, они пытались отогнать рыбу от найденной пищи. Но другие инциденты не до конца понятны ученым. Исследователи предполагают, что жестокость могла быть вызвана просто "злобным поведением" осьминогов или же быть одной из форм "наказания" для разленившихся рыб.