Вчені з'ясували, що тиранозаври організовували власні "бійцівські клуби"

Дослідники припускають, що тиранозаври могли влаштовувати бої після досягнення статевої зрілості.

Палеонтологи виявили, що тиранозаври гризли та кусали одне одного без чіткого наміру вбити. Як показує нове дослідження вчених, ці бійки влаштовувалися, щоб роздобути різні "призи" — територію, самку або вищий статус, пише Live Science.

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Дослідники зробили це відкриття після аналізу 202 черепів і щелеп тиранозаврів, на яких було в цілому 324 пошкодження. Майже відразу команда зрозуміла, що в молодих тиранозаврів не було слідів укусів у районі голови. Але вони були приблизно у половини дорослих тиранозаврів. Це вказує на те, що тільки дорослі особини брали участь у боях.

"Спочатку вони ставали в стійку й оцінювали один одного, а потім за допомогою щелеп намагалися нанести якомога більше ударів в область голови", — розповів провідний автор дослідження Калеб Браун, куратор Тірреллівського палеонтологічного музею в Канаді.

Тиранозаври — це група м'ясоїдних динозаврів, які домінували в Азії та Північній Америці протягом останніх 20 мільйонів років крейдяного періоду (від 145 до 66 мільйонів років тому).

Їхні потужні щелепи мали 60 зубів, кожен довжиною до 20 см, а укус був приблизно в 3 рази сильніший, ніж у лева. Тиранозавр мав череп завдовжки більше 1,5 м, а частина мозку, що відповідає за нюх, була досить великою.

Тиранозавр використовував свій гарний нюх, щоб полювати на здобич і знаходити рештки. Він легко міг відлякати будь-яких інших падальників, так що йому не потрібно було ділитися.

Дослідження почалося з виявлення єдиного примірника тиранозавра — верхньої щелепної кістки, знайденої в Провінційному парку Дайносор в Альберті в 2017 році.

На щелепі були кілька довгих відмітин, які дугою перетинали бічну частину кістки. Ймовірно, це були сліди зубів іншого тиранозавра, які залишили вибоїни.

Черепи тиранозаврів часто мають безліч відмітин. Але ніхто не розглядав їх у великій кількості, щоб вивчити систематично. Тому Браун і його колеги почали документувати поширеність, форму й інші деталі цих вибоїн на черепах тиранозаврів, в тому числі на черепах альбертозаврів, дасплетозаврів і горгозаврів.

Так команда з'ясувала, що сліди укусів були присутні приблизно у 50% великих (але ще не зовсім зрілих) тиранозаврів і приблизно у 60% дорослих. Крім того, відмітки, як правило, з'являлися на верхній і нижній щелепах, включаючи сліди від проколів зубами і подовжені шрами.

Команда визначила, наскільки великі були "жертви" і "нападники", і, як виявилося, вони всі були приблизно одного розміру.

"Ці дані свідчать про те, що тиранозаври не поводилися так, коли були молодими. Влаштовувати бої вони починали тоді, коли були майже дорослими, і робили це тільки з динозаврами однакового з ними розміру. Крім того, поширеність цих неприємних, але в цілому несмертельних поранень говорить про те, що зріліші тиранозаври регулярно билися одне з одним", — зазначив Браун.

Сучасні тварини теж борються з собі подібними, часто після того, як вони досягають статевої зрілості.

"Тиранозаври, можливо, також починали влаштовувати бої після досягнення статевої зрілості, але перевірити це досить важко", — додав він.

Визначити стать динозавра майже неможливо, якщо тільки тварина не померла під час вагітності або відкладання яєць. Вчені також не знають, чи билися в боях тільки самці, або ця справа була долею і самок. Але експертам цікаво розглянути всі можливі сценарії, особливо якщо в майбутньому вони дозволять краще визначати стать динозаврів.