Ученые выяснили, что тираннозавры организовывали собственные "бойцовские клубы"

Исследователи предполагают, что тираннозавры могли устраивать бои после достижения половой зрелости.

Палеонтологи обнаружили, что тираннозавры грызли и кусали друг друга без четкого намерения убить. Как показывает новое исследование ученых, эти драки устраивались, чтобы заполучить разные "призы" — территорию, самку или более высокий статус, пишет Live Science.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Исследователи сделали это открытие после анализа 202 черепов и челюстей тираннозавров, на которых было в общей сложности 324 повреждения. Почти сразу команда поняла, что у молодых тираннозавров не было следов укусов в районе головы. Но они были примерно у половины взрослых тираннозавров. Это указывает на то, что только взрослые особи участвовали в боях.

"Сначала они становились в стойку и оценивали друг друга, а затем с помощью челюстей пытались нанести как можно больше ударов в область головы", — рассказал ведущий автор исследования Калеб Браун, куратор Тиррелловского палеонтологического музея в Канаде.

Тираннозавры — это группа плотоядных динозавров, которые доминировали в Азии и Северной Америке в течение последних 20 миллионов лет мелового периода (от 145 до 66 миллионов лет назад).

Их мощные челюсти имели 60 зубов, каждый длиной до 20 см, а укус был примерно в 3 раза сильнее, чем у льва. Тираннозавр имел череп длиной более 1,5 м, а часть мозга, отвечающая за обоняние, была довольно большой.

Тираннозавр использовал свое хорошее обоняние, чтобы охотиться на добычу и находить останки. Он легко мог отпугнуть любых других падальщиков, так что ему не нужно было делиться.

Исследование началось с обнаружения единственного экземпляра тираннозавра — верхней челюстной кости, найденной в Провинциальном парке Дайносор в Альберте в 2017 году.

На челюсти имелись несколько длинных отметин, которые дугой пересекали боковую часть кости. Вероятно, это были следы зубов другого тираннозавра, которые оставили рытвины.

Черепа тираннозавров часто имеют множество отметин. Но никто не рассматривал их в большом количестве, чтобы изучить систематически. Поэтому, Браун и его коллеги начали документировать распространенность, форму и другие детали этих рытвин на черепах тираннозавров, в том числе на черепах альбертозавров, дасплетозавров и горгозавров.

Так команда выяснила, что следы укусов присутствовали примерно у 50% крупных (но еще не совсем зрелых) тираннозавров и примерно у 60% взрослых. Кроме того, отметины, как правило, появлялись на верхней и нижней челюстях, включая следы от проколов зубами и удлиненные шрамы.

Команда определила, насколько велики были "жертвы" и "нападавшие", и как оказалось, они все были примерно одного размера.

"Эти данные свидетельствуют о том, что тираннозавры не вели себя так, когда были молодыми. Устраивать бои они начинали тогда, когда были почти взрослыми, и делали это только с динозаврами одинакового с ними размера. Кроме того, распространенность этих неприятных, но в целом не смертельных ранений говорит о том, что более зрелые тираннозавры регулярно дрались друг с другом", — отметил Браун.

Современные животные тоже сражаются с себе подобными, часто после того, как они достигают половой зрелости.

"Тираннозавры, возможно, также начинали устраивать бои после достижения половой зрелости, но проверить это довольно трудно", — добавил он.

Определить пол динозавра почти невозможно. Если только животное не умерло во время беременности или откладывания яиц. Ученые также не знают, дрались ли в боях только самцы, или это дело было уделом и самок. Но экспертам интересно рассмотреть все возможные сценарии, особенно если в будущем они позволят лучше определять пол динозавров.