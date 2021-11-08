Перші самітники на Землі. Вчені описали фалоподібних хробаків із кембрійського періоду

Як з'ясували дослідники, ці черв'яки вели "самітницький" спосіб життя за сотні мільйонів років до ракоподібних.

Кембрійський період або кембрій (543-490 мільйонів років тому) — геологічний період, із якого почалися палеозойська ера та вся фанерозойська епоха, призвів до першого великого сплеску біорізноманіття на Землі, коли вперше з'явилися предки практично всіх сучасних тварин, пише Live Science.

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Одними з найстрашніших серед них були фалоподібні черв'яки, що звалися пріапулідами, названі так на честь давньогрецького бога чоловічих геніталій Пріапа. Ці істоти належать до класу морських черв'яків, здатних виживати у Світовому океані протягом 500 мільйонів років.

Незважаючи на те, що сучасні нащадки пріапулідів практично непомітні у своїх норах глибоко під водою, скам'янілості, датовані раннім кембрієм, показують, що ці істоти колись були бичем стародавніх морів. Вони широко поширювалися по всьому світу та мали подовжені роти з іклами. Але якими б страшними вони не були, самі хробаки не були позбавлені страху.

[ + – ] Одна зі скам'янілостей, що показує пріапуліда в панцирі мертвого хіоліту

У своєму новому дослідженні вчені виявили 4 скам'янілості пріапулідів, які були заховані в конусоподібних раковинах групи морських тварин, які давно вимерли, — хіолітів.

Оскільки всі черв'яки були знайдені в раковинах одного типу та приблизно в однаковому положенні, цілком імовірно, що вони використовували раковини як свій будинок, як це роблять сучасні раки-пустельники. Якщо це так, то виходить, що пріапуліди винайшли "самітницький" спосіб життя за сотні мільйонів років до ракоподібних.

Знайдені викопні відкладення, що відносяться до раннього кембрію (близько 525 мільйонів років тому), відрізняються тим, що в них збереглися не тільки тверді структури, такі як зуби та раковини, але й м'які тканини, наприклад тіла викопних пріапулідів, які зустрічаються набагато рідше.

[ + – ] Пріапуліди вибирали раковини не як тимчасовий притулок, а для постійного захисту від кембрійських хижаків

За словами дослідників, у районі скам'янілостей перебували десятки інших порожніх раковин, але жодних інших вільноприйнятих у них пріапулідів не було виявлено. Це дозволяє припустити, що зв'язок між двома видами був простою випадковістю.

Ба більше, кожен хробак щільно сидів у своїй оболонці. Це говорить про те, що ці істоти вибирали раковини не як тимчасовий притулок, а для постійного захисту від кембрійських хижаків.

Також варто відзначити, що такий тип "самітницької" поведінки ніколи раніше не спостерігався в пріапулідів та інших видів до мезозойської ери (від 250 до 65 мільйонів років тому).

"Якщо чесно, це досить дивно та незвичайно, що така складна поведінка могла виникнути так скоро після великого сплеску біорізноманіття, відомого як кембрійський вибух, понад 500 мільйонів років тому. Схоже, що в суворому світі раннього океану навіть страшним хробакам доводилося виявляти творчий підхід до виживання", — підсумував учений Мартін Сміт із Даремського університету.