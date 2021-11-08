Первые отшельники на Земле. Ученые описали фаллосообразных червей из кембрийского периода
Как выяснили исследователи, эти черви вели "отшельнический" образ жизни за сотни миллионов лет до ракообразных.
Кембрийский период или кембрий (543-490 миллионов лет назад) — геологический период, с которого начались палеозойская эра и весь фанерозойская эпоха, привел к первому большому всплеску биоразнообразия на Земле, когда впервые появились предки практически всех современных животных, пишет Live Science.
Одними из самых страшных среди них были фаллосообразные черви именуемые приапулидами, названые так в честь древнегреческого бога мужских гениталий Приапа. Эти существа относятся к классу морских червей, способных выживать в Мировом океане на протяжении 500 миллионов лет.
Несмотря на то, что современные потомки приапулидов практически незаметны в своих норах глубоко под водой, окаменелости, датируемые ранним кембрием, показывают, что эти существа когда-то были бичом древних морей. Они широко распространялись по всему миру и обладали удлиненными ртами с клыками. Но, какими бы страшными они ни были, сами черви не были лишены страха.
В своем новом исследовании ученые обнаружили 4 окаменелости приапулидов, которые были спрятаны в конусообразных раковинах давно вымершей группы морских животных — хиолитов.
Поскольку все черви были найдены в раковинах одного типа и примерно в одинаковом положении, вполне вероятно, что они использовали раковины в качестве своего дома, как это делают современные раки-отшельники. Если это так, то получается, что приапулиды изобрели "отшельнический" образ жизни за сотни миллионов лет до ракообразных.
Найденные ископаемые отложения, относящиеся к раннему кембрию (около 525 миллионов лет назад), отличаются тем, что в них сохранились не только твердые структуры, такие как зубы и раковины, но и мягкие ткани, например, тела ископаемых приапулидов, которые встречаются гораздо реже.
По словам исследователей, в районе окаменелостей находились десятки других пустых раковин, но никаких других свободноживущих в них приапулидов не было обнаружено. Это позволяет предположить, что связь между двумя видами не была простой случайностью.
Более того, каждый червь плотно сидел в своей оболочке. Это говорит о том, что эти существа выбирали раковины не в качестве временного убежища, а для постоянной защиты от кембрийских хищников.
Также стоит отметить, что такой тип "отшельнического" поведения никогда ранее не наблюдался у приапулидов и других видов до мезозойской эры (от 250 до 65 миллионов лет назад).
"Если честно, это довольно удивительно и необычно, что такое сложное поведение могло возникнуть так скоро после великого всплеска биоразнообразия, известного как кембрийский взрыв, более 500 миллионов лет назад. Похоже, что в суровом мире раннего океана даже страшным червям приходилось проявлять творческий подход к выживанию", — заключил ученый Мартин Смит из Даремского университета.