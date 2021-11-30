З'явилися нові ліки від COVID-19: жувальна гумка, яка ловить частинки вірусу
За словами вчених, експериментальна жуйка може знизити поширення вірусу SARS-CoV-2.
Жувальна гумка може стати ще однією зброєю у боротьбі з COVID-19. Люди, які інфіковані SARS-CoV-2, мають високий рівень вірусу у слині. Теоретично нова жувальна гумка може знизити рівень вірусу в роті і знизити поширення вірусної інфекції, але не так однозначно. Про нове відкриття та його "підводні камені" розповідає у статті для ScienceAlert вірусолог Грейс С. Робертс з Університет Лідса.
Що це за жувальна гумка?
Вірус SARS-CoV-2 проникає у клітини людини, чіпляючись за білки ACE2, що розташовані на поверхні певних клітин тіла людини. Учені створили жувальну гумку, яка містить високий рівень білків ACE2, щоб вони "уловлювали" частинки вірусу в роті та знижували можливість зараження та подальшої передачі вірусу іншим людям.
Для того щоб перевірити дію жувальної гумки, учені змішали зразки слини заражених людей зі складом жуйки. Виявилося, що в цій слині поменшало частинок вірусу SARS-CoV-2. Також дослідження в лабораторних умовах показало, що жувальна гумка запобігає зараженню клітин. 50 мг жувальної гумки знижували проникнення вірусу на 95%.
Це свідчить про те, що жуйка перешкоджає інфікуванню клітин вірусом SARS-CoV-2, говорить Робертс.
Не все так просто й однозначно
За словами Робертс, попри приголомшливі результати, ще рано говорити про те, що ця жувальна гумка стане справжньою зброєю у боротьбі з COVID-19.
На це є кілька причин:
- Експеримент пройшов лише першу стадію, і все відбувалося у лабораторії без залучення реальних людей;
- Лабораторні умови все ж таки можуть відрізнятися від умов у роті людини. Температура тіла та бактерії в ротовій порожнині можуть вплинути на ефективність жувальної гумки;
- Учені під час експерименту використовували не повний вірус, це псевтотиповані вірусні частки чи псевдовірус. Хоча це і перевірений науковий метод, все ж таки потрібно подивитися, як жуйка працюватиме з повним вірусом, каже Робертс;
- Також невідомо, як діятиме жуйка при зустрічі з різними штамами вірусу, зокрема і з варіантом Омікрон.
Навіщо призначена жуйка?
За словами вчених, основне завдання цієї жувальної гумки – скоротити поширення вірусу від людей з COVID-19 іншим людям, особливо у клінічних умовах. Поки незрозуміло, чи будуть ці "ліки" ефективними як профілактичний засіб, щоб запобігти зараженню здорових людей, каже Робертс.
Тим не менш, ця жувальна гумка могла б стати додатковою зброєю в боротьбі з COVID-19, якщо покаже хороші результати при дослідженні на людях. Тому потрібні подальші експерименти, – резюмує вірусолог.
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