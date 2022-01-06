Астрономи помітили одну з найбільших структур, які будь-коли бачили в Чумацькому Шляху

Учені виявили величезну нитку атомарного водню, яку назвали "Меггі". Вона знаходиться на відстані 55 тисяч світлових років від Землі та її розміри вражають.

Міжнародна група вчених на чолі з астрономами з Інституту астрономії Макса Планка в Чумацькому Шляху виявила величезну структуру, яку назвали "Меггі". Це нитка атомарного водню, що є однією з найдовших структур, які будь-коли спостерігали астрономи в нашій галактиці. "Меггі" має такі розміри: довжина — 3 900 світлових років, ширина — 130 світлових років, повідомляє ScienceAlert.

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Керував новим дослідженням космосу, до якого приєдналася група вчених із різних університетів і науково-дослідних інститутів світу, Джонас Сайєд з Інституту астрономії Макса Планка.

За допомогою даних, отриманих радіоастрономічною обсерваторією VLA імені Карла Янські, що знаходиться в США, вчені вивчали формування молекулярних хмар, перетворення атомарного водню на молекулярне й інші питання щодо зіркоутворення.

[ + – ] Ділянка Чумацького Шляху, знята камерою космічного телескопа Gaia (вгорі). Прямокутником виділено розташування нитки "Меггі". Внизу показано зображення розподілу атомарного водню в умовних кольорах, червона лінія показує нитку "Меггі" Фото: ScienceAlert

Унаслідок спостережень вчені виявили гігантську структуру, одну з найбільших, яку бачили в Чумацькому Шляху. У той час як найбільші з відомих хмар молекулярного газу зазвичай мають довжину приблизно 800 світлових років, нитка атомарного водню під назвою "Мегі" має розмір: 3 900 світлових років у довжину та завширшки 130 світлових років. Учені дійшли висновку, що в нитці атомарного водню є 8% молекулярного водню. Саме з хмар, що з молекулярного водню і з'являються нові зірки.

"Наше нове дослідження підтвердило спостереження Хуана Солера з Віденського університету, який ще рік тому припустив, що ця нитка з газу є однією структурою", — каже Сайєд.

Під час дослідження вчені помітили, що атомарний і молекулярний водень зустрічаються разом у певних ділянках. Вони припустили, що саме в цих місцях атомарний водень перетворюватиметься на молекулярну форму.

"Ще потрібно дізнатися дуже багато інформації про цю структуру. У найближчому майбутньому нам допоможуть космічний телескоп Джемса Вебба і найбільший радіоінтерферометр на Землі SKA", — говорить Сайєд.

Саме завдяки Солеру ця нитка з водню отримала своє "ім'я". Учений назвав структуру Ріо Магдалена, на честь річки у його рідній Колумбії. Англійською це ім'я звучить як Маргарет чи Меггі.

Нагадуємо, що потік зіркового газу вріжеться в Чумацький Шлях раніше, ніж очікується. Потік Магеллана рухається до нашої галактики і після зіткнення змінить ландшафт нічного неба.

Як повідомляв Фокус, учені вважають, що історію нашої галактики, можливо, доведеться переписати. Адже галактики, які вважалися постійними компаньйонами Чумацького Шляху, виявилися новачками в нашому галактичному середовищі.