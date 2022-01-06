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Астрономы обнаружили одну из самых больших структур, которые когда-либо видели в Млечном Пути

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Мэгги, нить водорода, Млечный путь
Фото: ScienceAlert | Стрелкой указано местораположение одной из самых длинных структур в нашей галактике

Ученые обнаружили огромную нить атомарного водорода, которую назвали "Мэгги". Она находится на расстоянии 55 тысяч световых лет от Земли и ее размеры поражают.

Международная группа ученых во главе с астрономами из Института астрономии Макса Планка в Млечном Пути обнаружили огромную структуру, которую назвали "Мэгги". Это нить атомарного водорода, которая является одной из самых длинных структур, которые когда-либо наблюдали астрономы в нашей галактике. "Мэгги" имеет следующие размеры: длина — 3 900 световых лет, ширина — 130 световых лет, сообщает ScienceAlert.

Руководил новым исследованием космоса, к которому присоединилась группа ученых из разных университетов и научно-исследоваетльских институтов мира, Джонас Сайед из Института астрономии Макса Планка.

С помощью данных, полученных радиоастрономической обсерваторией VLA имени Карла Янски, которая находится в США, ученые изучали формирование молекулярных облаков, превращение атомарного водорода в молекулярный и другие вопросы касательно звездообразования.

Мэгги, нить водорода, Млечный путь
Участок Млечного Пути, который был снят камерой космического телескопа Gaia (вверху). Прямоугольником выделено расположение нити "Мэгги". Внизу показано изображение распределения атомарного водорода в условных цветах, красная линия показывает нить "Мэгги"
Фото: ScienceAlert

В результате наблюдений, ученые обнаружили гигантскую структуру, одну из самых больших, которую видели в Млечном Пути. В то время как самые большие из известных облаков молекулярного газа обычно имеют в длину около 800 световых лет, нить атомарного водорода под названием "Мэгги" имеет размер: 3 900 световых лет в длину и в ширину 130 световых лет. Ученые пришли к выводу, что в нити атомарного водорода присутствует 8% молекулярного водорода. Именно из облаков, состоящих из молекулярного водорода и появляются новые звезды.

"Наше новое исследование подтвердило наблюдения Хуана Солера из Венского университета, который еще год назад предположил, что эта нить из газа является одной структурой", — говорит Сайед.

Во время исследования, ученые заметили, что атомарный и молекулярный водород встречаются вместе в опредленных участках. Они предположили, что именно в этих местах атомарный водород будет превращаться в молекулярную форму.

"Еще нужно узнать очень много информации об этой структуре. В ближайшем будущем в этом нам помогут космический телескоп Джемса Уэбба и самый большой радиоинтерферометр на Земле SKA", — говорит Сайед.

Именно благодаря Солеру эта нить из водорода и получила свое "имя". Ученый назвал структуру Рио Магдалена, в честь реки в его родной Колумбии. По-английски это имя звучит как Маргарет или Мэгги.

Напоминаем, что поток звездного газа врежется в Млечный Путь раньше ожидаемого. Магелланов поток движется к нашей галактике и при столкновении изменит ландшафт ночного неба.

Как сообщал Фокус, ученые полагают, что историю нашей галактики, возможно, придется переписать. Ведь галактики, которые считались постоянными компаньонами Млечного Пути, оказались новичками в нашей галактической среде.