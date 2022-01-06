Астрономы обнаружили одну из самых больших структур, которые когда-либо видели в Млечном Пути

Ученые обнаружили огромную нить атомарного водорода, которую назвали "Мэгги". Она находится на расстоянии 55 тысяч световых лет от Земли и ее размеры поражают.

Международная группа ученых во главе с астрономами из Института астрономии Макса Планка в Млечном Пути обнаружили огромную структуру, которую назвали "Мэгги". Это нить атомарного водорода, которая является одной из самых длинных структур, которые когда-либо наблюдали астрономы в нашей галактике. "Мэгги" имеет следующие размеры: длина — 3 900 световых лет, ширина — 130 световых лет, сообщает ScienceAlert.

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Руководил новым исследованием космоса, к которому присоединилась группа ученых из разных университетов и научно-исследоваетльских институтов мира, Джонас Сайед из Института астрономии Макса Планка.

С помощью данных, полученных радиоастрономической обсерваторией VLA имени Карла Янски, которая находится в США, ученые изучали формирование молекулярных облаков, превращение атомарного водорода в молекулярный и другие вопросы касательно звездообразования.

[ + – ] Участок Млечного Пути, который был снят камерой космического телескопа Gaia (вверху). Прямоугольником выделено расположение нити "Мэгги". Внизу показано изображение распределения атомарного водорода в условных цветах, красная линия показывает нить "Мэгги" Фото: ScienceAlert

В результате наблюдений, ученые обнаружили гигантскую структуру, одну из самых больших, которую видели в Млечном Пути. В то время как самые большие из известных облаков молекулярного газа обычно имеют в длину около 800 световых лет, нить атомарного водорода под названием "Мэгги" имеет размер: 3 900 световых лет в длину и в ширину 130 световых лет. Ученые пришли к выводу, что в нити атомарного водорода присутствует 8% молекулярного водорода. Именно из облаков, состоящих из молекулярного водорода и появляются новые звезды.

"Наше новое исследование подтвердило наблюдения Хуана Солера из Венского университета, который еще год назад предположил, что эта нить из газа является одной структурой", — говорит Сайед.

Во время исследования, ученые заметили, что атомарный и молекулярный водород встречаются вместе в опредленных участках. Они предположили, что именно в этих местах атомарный водород будет превращаться в молекулярную форму.

"Еще нужно узнать очень много информации об этой структуре. В ближайшем будущем в этом нам помогут космический телескоп Джемса Уэбба и самый большой радиоинтерферометр на Земле SKA", — говорит Сайед.

Именно благодаря Солеру эта нить из водорода и получила свое "имя". Ученый назвал структуру Рио Магдалена, в честь реки в его родной Колумбии. По-английски это имя звучит как Маргарет или Мэгги.

Напоминаем, что поток звездного газа врежется в Млечный Путь раньше ожидаемого. Магелланов поток движется к нашей галактике и при столкновении изменит ландшафт ночного неба.

Как сообщал Фокус, ученые полагают, что историю нашей галактики, возможно, придется переписать. Ведь галактики, которые считались постоянными компаньонами Млечного Пути, оказались новичками в нашей галактической среде.