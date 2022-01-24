Учені розповіли, скільки часу на день потрібно приділяти тренуванням

Регулярна фізична активність – відмінний спосіб вести здоровий спосіб життя та підтримувати своє тіло в хорошій формі. Однак важливо займатися спортом не тільки правильно, а й дотримуватися часових меж.

Для того, щоб займатися спортом, не потрібні інтенсивні та складні тренування або навіть спортзал. Дослідження показують, що постійне виконання помірних фізичних вправ середньої інтенсивності, таких як ходьба або йога, є надійнішим шляхом покращення фізичного та психічного здоров'я, пише Heart and Stroke.

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"Насправді найкраща вправа та, яка подобається вам найбільше та яка краще за інших вписується в повсякденну рутину", — розповіла дослідниця з Університету Міннесоти Вів'єн Хаззард.

Скільки часу слід приділяти спорту?

[ + – ] Протягом тижня дорослі повинні приділяти аеробній фізичній активності помірної й енергійної інтенсивності не менше 150 хвилин.

Дорослим (18-64):

Згідно з рекомендаціями Heart and Stroke, протягом тижня дорослі повинні приділяти аеробній фізичній активності помірної й енергійної інтенсивності не менше 150 хвилин.

Причому вправи не обов'язково виконувати безперервно. Ви можете займатись по 10 хвилин або більше протягом дня. Наприклад, здійсніть швидку 10-хвилинну прогулянку в обідню перерву, пограйте 10 хвилин зі своїми дітьми після роботи, а потім витратите ще 15 хвилин на прогулянку із собакою увечері. Пам'ятайте, що будь-яка фізична активність краща, ніж її відсутність.

Літнім (старше 65):

Люди похилого віку можуть дотримуватися тих же рекомендацій, що й молоді, але їм слід приділити особливу увагу вправам для зміцнення м'язів і кісток і займатися ними принаймні два дні на тиждень.

[ + – ] Літні люди можуть слідувати тим же рекомендаціям, що й молоді, але їм слід приділити особливу увагу вправам для зміцнення м'язів і кісток

Дітям і підліткам (5-17 років):

Діти та підлітки повинні щодня займатися загалом не менше 60 хвилин помірною чи енергійною фізичною активністю на день. Це може бути фізкультура, прогулянка,спортивні секції, ті вправи, які сприяють зміцненню м'язів і кісток.

Якими видами фізичної активності зайнятися?

Так само, як різноманітність їжі важлива для здорового харчування, різноманітність видів діяльності важлива для здорового способу життя. Тому вибирайте фізичні вправи, що вимагають витривалості, сили та гнучкості.

Заняття на витривалість — це такі заняття, як ходьба, їзда на велосипеді й теніс. Вони особливо корисні для серця, легенів і системи кровообігу.

[ + – ] Слід вибирати фізичні вправи, що вимагають витривалості, сили та гнучкості

Силові вправи включають важку роботу у дворі та силові тренування (віджимання, присідання, махи). Вони зміцнюють м'язи та кістки, а також покращують поставу.

Вправи на гнучкість, такі як розтяжка, йога або гра в гольф, дозволяють розслабити м'язи та зберегти рухливість суглобів. Що важливо, підвищена гнучкість у зрілішому віці дозволить вам зав'язувати шнурки, діставати до верхньої полиці на кухні та підстригати нігті на ногах.

Головне пам'ятати, що займатися спортом ніколи не пізно. І якщо у вас є якісь проблеми зі здоров'ям, то найкраще перед початком фізичної активності звернутися до свого лікаря, щоб обговорити, що підходить саме вам.