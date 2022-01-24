Ученые рассказали, сколько времени в день нужно уделять тренировкам
Регулярная физическая активность — отличный способ вести здоровый образ жизни и поддерживать свое тело в хорошей форме. Однако важно заниматься спортом не только правильно, но и соблюдать временные рамки.
Для того, чтобы заниматься спортом, не нужны интенсивные и сложные тренировки или даже спортзал. Исследования показывают, что постоянное выполнение умеренных физических упражнений средней интенсивности, таких как ходьба или йога, является более надежным путем к улучшению физического и психического здоровья, пишет Heart and Stroke.
"На самом деле лучшее упражнение то, которое нравится вам больше всего и которое лучше остальных вписывается в повседневную рутину", — рассказала исследователь из Университет Миннесоты Вивьен Хаззард.
Сколько времени следует уделят спорту?
Взрослым (18-64):
Согласно рекомендациям Heart and Stroke, на протяжении недели взрослые должны уделять аэробной физической активности умеренной и энергичной интенсивности не менее 150 минут.
Причем упражнения не обязательно выполнять беспрерывно. Вы можете заниматься по 10 минут или больше в течение дня. Например, совершите быструю 10-минутную прогулку в обеденный перерыв, поиграйте 10 минут со своими детьми после работы, а затем потратьте еще 15 минут на прогулку с собакой вечером. Помните, что любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие.
Пожилым (старше 65):
Пожилые люди могут следовать тем же рекомендациям, что и молодые, но им следует уделить особое внимание упражнениям для укрепления мышц и костей, и заниматься ими, по крайней мере, два дня в неделю.
Детям и подросткам (5-17 лет):
Дети и подростки должны ежедневно заниматься в общей сложности не менее 60 минут умеренной или энергичной физической активностью в день. Это может быть физкультура, прогулка, спортивные секции, те упражнения, которые способствуют укреплению мышц и костей.
Какими видами физической активности заняться?
Точно так же, как разнообразие пищи важно для здорового питания, разнообразие видов деятельности важно для здорового образа жизни. Поэтому выбирайте физические упражнения, требующие выносливости, силы и гибкости.
Занятия на выносливость — это такие занятия, как ходьба, езда на велосипеде и теннис. Они особенно полезны для сердца, легких и системы кровообращения.
Силовые упражнения включают тяжелую работу во дворе и силовые тренировки (отжимания, приседания, махи). Они укрепляют мышцы и кости, а также улучшают осанку.
Упражнения на гибкость, такие как растяжка, йога или игра в гольф, позволяют расслабить мышцы и сохранить подвижность суставов. Что важно, повышенная гибкость в более зрелом возрасте позволит вам завязывать шнурки, доставать до верхней полки на кухне и подстригать ногти на ногах.
Главное помнить, что заниматься спортом — никогда не поздно. И если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, то лучше всего перед началом физической активности обратиться к своему лечащему врачу, чтобы обсудить, что подходит именно вам.