Ученые рассказали, сколько времени в день нужно уделять тренировкам

Регулярная физическая активность — отличный способ вести здоровый образ жизни и поддерживать свое тело в хорошей форме. Однако важно заниматься спортом не только правильно, но и соблюдать временные рамки.

Для того, чтобы заниматься спортом, не нужны интенсивные и сложные тренировки или даже спортзал. Исследования показывают, что постоянное выполнение умеренных физических упражнений средней интенсивности, таких как ходьба или йога, является более надежным путем к улучшению физического и психического здоровья, пишет Heart and Stroke.

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"На самом деле лучшее упражнение то, которое нравится вам больше всего и которое лучше остальных вписывается в повседневную рутину", — рассказала исследователь из Университет Миннесоты Вивьен Хаззард.

Сколько времени следует уделят спорту?

[ + – ] На протяжении недели взрослые должны уделять аэробной физической активности умеренной и энергичной интенсивности не менее 150 минут

Взрослым (18-64):

Согласно рекомендациям Heart and Stroke, на протяжении недели взрослые должны уделять аэробной физической активности умеренной и энергичной интенсивности не менее 150 минут.

Причем упражнения не обязательно выполнять беспрерывно. Вы можете заниматься по 10 минут или больше в течение дня. Например, совершите быструю 10-минутную прогулку в обеденный перерыв, поиграйте 10 минут со своими детьми после работы, а затем потратьте еще 15 минут на прогулку с собакой вечером. Помните, что любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие.

Пожилым (старше 65):

Пожилые люди могут следовать тем же рекомендациям, что и молодые, но им следует уделить особое внимание упражнениям для укрепления мышц и костей, и заниматься ими, по крайней мере, два дня в неделю.

[ + – ] Пожилые люди могут следовать тем же рекомендациям, что и молодые, но им следует уделить особое внимание упражнениям для укрепления мышц и костей

Детям и подросткам (5-17 лет):

Дети и подростки должны ежедневно заниматься в общей сложности не менее 60 минут умеренной или энергичной физической активностью в день. Это может быть физкультура, прогулка, спортивные секции, те упражнения, которые способствуют укреплению мышц и костей.

Какими видами физической активности заняться?

Точно так же, как разнообразие пищи важно для здорового питания, разнообразие видов деятельности важно для здорового образа жизни. Поэтому выбирайте физические упражнения, требующие выносливости, силы и гибкости.

Занятия на выносливость — это такие занятия, как ходьба, езда на велосипеде и теннис. Они особенно полезны для сердца, легких и системы кровообращения.

[ + – ] Следует выбирать физические упражнения, требующие выносливости, силы и гибкости

Силовые упражнения включают тяжелую работу во дворе и силовые тренировки (отжимания, приседания, махи). Они укрепляют мышцы и кости, а также улучшают осанку.

Упражнения на гибкость, такие как растяжка, йога или игра в гольф, позволяют расслабить мышцы и сохранить подвижность суставов. Что важно, повышенная гибкость в более зрелом возрасте позволит вам завязывать шнурки, доставать до верхней полки на кухне и подстригать ногти на ногах.

Главное помнить, что заниматься спортом — никогда не поздно. И если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, то лучше всего перед началом физической активности обратиться к своему лечащему врачу, чтобы обсудить, что подходит именно вам.