Астероїд більше, ніж футбольне поле, може врізатись у Землю

Вчені стверджують, що подібні метеорити падають на планету в середньому три рази на рік. Ми не помічаємо наслідків, оскільки більшість із них потрапляє в океан. Але бувають і винятки.

До нашої планети наближається великий астероїд. Космічний об'єкт було відкрито у 2007 році і йому дали назву "2007 UY1". Астрономи помітили його наближення два дні тому, повідомляється на сайті Національного управління з повітроплавання та дослідження космічного простору США (NASA).

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Астероїд 2007 UY1 належить до групи Атонів (Aten), тобто його орбіта перетинає земну орбіту з внутрішньої сторони. Через потенційний ризик зіткнення з нашою планетою такі об'єкти становлять інтерес для дослідників. Діаметр астероїда становить 150 метрів, що більше за розміри футбольного поля.

Вріжеться чи ні?

Масштабні зіткнення Землі з астероїдами трапляються нечасто. Найбільш руйнівним було падіння Тунгуського метеорита 1908 року в Сибіру. Вважається, що він вибухнув приблизно за десять кілометрів над землею.

Менш руйнівні падіння космічних тіл вчені фіксують постійно, але більшість із них відбувається над океаном або у віддалених куточках планети, тому ми їх не помічаємо.

Однак у 2013 році метеорит вибухнув над російським Челябінськом, на висоті 30 кілометрів. Тоді в будинках міста повибивало шибки, 1400 людей отримали травми. Потужність вибуху була еквівалентна приблизно 500 кілотоннам — це десь у 30 разів більше за потужність атомної бомби, скинутої на Хіросіму, — але він стався досить високо над землею, що дозволило уникнути серйозних руйнувань.

[ + – ] Уламок метеорита "Челябінськ", що впав 15 лютого 2013 року

Такі зіткнення трапляються приблизно тричі на рік.

Як уникнути падіння?

Уряди країн світу ставляться до цієї проблеми всерйоз і вживають перших пробних заходів, щоб уникнути небезпечного зіткнення.

НАСА заснувало відділ координації захисту планети як єдину відповідальну особу для ведення спостережень за астероїдами. Підрозділ комунікує з космічними відомствами інших країн та моніторить розташування астероїдів.

На сьогоднішній день вчені відомства вже розробили програму запобігання зіткненню планети з подібними об'єктами. Для зміщення траєкторії астероїда передбачається використання важкого об'єкта, доставленого за допомогою космічного апарату, або космічного апарату як тарана, який змінить курс космічного тіла.

Нагадаємо, раніше вчені зафіксували астероїд діаметром 1,3 км, який також летить до планети. Він наблизиться до Землі 4 березня 2022 року. Космічний камінь під назвою 2001 CB21 за класифікацією NASA є потенційно небезпечним і буде на близькій відстані від нашої планети.

Раніше Фокус повідомляв про те, що в січні до Землі вже наближався небезпечний астероїд діаметром понад 1 км. Його також сфотографував італійський астроном Джанлука Масі.