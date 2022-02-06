Астероид больше, чем футбольное поле, может врезаться в Землю

Ученые утверждают, что подобные метеориты падают на планету в среднем, три раза в год. Мы не замечаем последствий, так как большинство из них попадает в океан. Но бывают и исключения.

К нашей планете приближается крупный астероид. Космический объект был открыт в 2007 году и ему дали название "2007 UY1". Астрономы заметили его приближение два дня назад, сообщается на сайте Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США (NASA).

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Астероид 2007 UY1 относится к группе Атонов (Aten), то есть, его орбита пересекает земную орбиту с внутренней стороны. Из-за потенциального риска столкновения с нашей планетой такие объекты представляют интерес для исследователей. Диаметр астероида составляет 150 метров, что больше размеров футбольного поля.

Врежется или нет?

Масштабные столкновения Земли с астероидами происходят нечасто. Самым разрушительным было падение Тунгусского метеорита в 1908 году в Сибири. Принято полагать, что он взорвался примерно в десяти километрах над землей.

Менее разрушительные падения космических тел ученые фиксируют постоянно, но большинство из них происходит над океаном или в отдаленных уголках планеты, поэтому обычно мы их не замечаем.

Однако, в 2013 году метеорит взорвался над российским Челябинском, на высоте 30 километров. Тогда в домах города повыбивало оконные стекла, 1400 человек получили травмы. Мощность взрыва была эквивалентна примерно 500 килотоннам — это где-то в 30 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, — но он произошел довольно высоко над землей, что позволило избежать серьезных разрушений.

[ + – ] Осколок метеорита "Челябинск", упавшего 15 февраля 2013 года

Такие столкновения случаются примерно трижды в год.

Как избежать падения?

Правительства стран мира относятся к этой проблеме всерьез и принимают первые пробные меры, чтобы избежать опасного столкновения.

НАСА учредило отдел координации защиты планеты в качестве единого ответственного лица для ведения наблюдений за астероидами. Подразделение коммуницирует с космическими ведомствами других стран и мониторит расположение астероидов.

На сегодняшний день ученые ведомства уже разработали программу предотвращения столкновения планеты с подобными объектами. Для смещения траектории астероида предполагается использование тяжелого объекта, доставленного с помощью космического аппарата, или самого космического аппарата в качестве тарана, который изменит курс космического тела.

Напомним, ранее ученые зафиксировали астероид диаметром 1,3 км, который также летит к планете.Он приблизится к Земле 4 марта 2022 года. Космический камень под названием 2001 CB21 по классификации NASA является потенциально опасным и будет находится на близком расстоянии от нашей планеты.

Ранее Фокус сообщал о том, что в январе к Земле уже приближался опасный астероид диаметром более 1 км. Его также сфотографировать итальянский астроном Джанлука Маси.