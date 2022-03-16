У Великій Британії чайки пам'ятають місця, де вони їли картоплю і рибу та летять туди знову, — дослідження

Учені з'ясували, що сріблясті чайки повертаються до певного місця в Шотландії, щоб отримати ласощі, які їм сподобалися.

Дослідники з Британського фонду орнітології виявили цікаву особливість у сріблястих чайок. Вони пам'ятають, де востаннє обідали смаженою картоплею і рибою та долають десятки, а іноді й сотні кілометрів, щоб спробувати цю їжу поблизу магазину в місті Трун на узбережжі Шотландії, повідомляє Daily Mail.

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Дослідники з Британського фонду орнітології використовували технологію GPS, щоб відслідковувати перельоти сріблястих чайок із території Гебрідських островів і північного заходу Англії.

Це дослідження спрямовано на вивчення причин різкого скорочення популяції птахів, що охороняються державою. Адже з 1986 року населення сріблястих чайок скоротилося у Великій Британії на 48%.

З'ясувалося, що деякі з всеїдних чайок, які можуть жити до 12 років, прилітають не в період розмноження у міські райони та на територію сільськогосподарських угідь.

А одна група чайок долає навіть десятки та сотні кілометрів, щоб знову спробувати смажену картоплю і рибу, яку продають в одному з магазинів міста Трун на узбережжі Шотландії. За словами Ніна О'Хенлон, автора дослідження, це може означати, що чайки запам'ятовують місця зі смачною їжею.

[ + – ] Одна група чайок долає навіть десятки та сотні кілометрів, щоб знову спробувати смажену картоплю і рибу, яку продають в одному з магазинів місті Трун на узбережжі Шотландії. Фото: Daily Mail

Але здебільшого чайки віддають перевагу для розселення не в період розмноження прибережним районам, де вони харчуються мідіями, хробаками, а також свіжопійманою рибою.

"Якщо ми зможемо виявити прибережні райони, де сріблястим чайкам найбільш комфортно, ми зможемо захистити їх від зникнення. Якщо люди не вважатимуть чайок загрозою, вони зможуть збільшити свою популяцію", — говорить О'Хенлон.

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