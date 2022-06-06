Де все-таки холодніше, на Північному чи Південному полюсі: вчені дали свою відповідь

Північний та Південний полюс — це найхолодніші місця на Землі. Хоча вони багато у чому схожі, все ж таки один з них набагато холодніший за інший.

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У регіонах, де розташовані обидва полюси Землі, завжди дуже холодно. Ці місця не отримують прямого сонячного світла через те, що вони знаходяться на краю нашої планети. Навіть улітку тут немає необхідного рівня тепла від Сонця, а взимку й поготів. Також варто враховувати той факт, що сніговий та крижаний покрив на полюсах ефективно відбивають сонячне світло, тому повітря тут завжди холодне. Але де ж холодніше: на Північному чи Південному полюсі? На це питання відповідають вчені в статті для Live Science.

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За словами вчених з Океанографічного інституту Вудс-Хоул, США, незважаючи на те, що обидва полюси можна вважати найхолоднішими місцями на Землі, все ж таки на Південному полюсі значно холодніше.

Середня температура на полюсах

Середня температура повітря на Північному полюсі взимку становить -40 градусів за Цельсієм, а влітку цей середній показник підвищується до 0 градусів. Водночас на Південному полюсі середня температура взимку становить -60 градусів за Цельсієм, а влітку на цьому полюсі в середньому -28,2 градуса.

[ + – ] Середня температура повітря на Північному полюсі взимку становить -40 градусів за Цельсієм, а влітку цей середній показник підвищується до 0 градусів. У той же час на Південному полюсі середня температура взимку становить -60 градусів за Цельсієм, а влітку на цьому полюсі в середньому -28,2 градуса. Фото: Seneca-Guns

Причина такого холоду

За словами Робіна Белла з Колумбійського університету, США, основна причина того, що на Південному полюсі холодніше, ніж на Північному, полягає в тому, що перший знаходиться на континенті, в Антарктиді, а другий — у Північному Льодовитому океані. І цей регіон називається Арктикою.

"Арктика — це по суті океан, який оточує суша, а Антарктида — це континент, який омивається Південним океаном. Вода охолоджується і нагрівається повільніше, ніж суша, тому це призводить до того, що на Північному полюсі не такі низькі температури. Навіть коли Північний Льодовитий океан покритий льодом, то відносно висока температура води впливає на клімат цього регіону.

Також, за словами вченого, ще одним фактором, що впливає на температуру повітря в цих двох регіонах, є їхнє розташування щодо рівня моря. Природно, Арктика знаходиться на рівні моря, а Антарктида — це континент, який у середньому є найвищим на Землі. Його поверхня в середньому височіє над рівнем моря на 2300 метрів. Як відомо, що вище ти перебуваєш, то нижча температура повітря.

[ + – ] Антарктида — це континент, який у середньому є найвищим на Землі. Його поверхня в середньому височіє над рівнем моря на 2300 метрів. Як відомо, чим вище ти знаходишся, тим нижча температура повітря Фото: ScienceAlert

Де більше льоду: на Північному чи Південному полюсі?

За словами вчених, щодо льоду, то крижаний покрив і на Північному, і на Південному полюсі змінюється залежно від сезонів. Він збільшується взимку, і стає меншим влітку. Але основні відмінності між регіонами помітні, якщо говорити про морський лід, який утворюється, росте і тане на поверхні океану.

В Арктиці морський лід практично не рухається, на відміну від подібного до себе на півдні. Тому на півночі морський лід товщий і його товщина становить у середньому 2-3 метри, тоді як антарктичний морський лід має товщину від 1 до 2 метрів.

За словами вчених, також існують відмінності між півночі та півднем, які стосуються площі займаної морським льодом. В Арктиці морський лід може займати в середньому площу від 6,5 млн. кв.км до 15,6 млн. кв.км. А в Антарктиці морський лід може займати мінімальну площу 3,1 млн кв.км і досягати максимуму 18,8 млн кв.км.

[ + – ] В Арктиці морський лід практично не рухається, на відміну від подібного до себе на півдні. Тому, на півночі морський лід товщий і його товщина становить у середньому 2-3 метри, тоді як антарктичний морський лід має товщину від 1 до 2 метрів. Фото: Science Focus

"У середньому на Південному полюсі більше льоду, ніж на Північному полюсі. Адже тут є ще й поверхневий лід на додачу до морського льоду. Крижаний щит Антарктиди має товщину до 4,8 км) і займає площу приблизно 13,7 млн кв.км. Вважається, що в Антарктиді зосереджено приблизно 90% всього льоду на Землі. Обсяг і маса льоду тут практично не змінюються цілий рік", — говорить Сесілія Бітц з Університету штату Вашингтон.

Але, як показують дослідження, товщина льоду та площа, яку він займає в Арктиці, різко скоротилася за останні 30 років. І це насамперед пов'язане із підвищенням температури на планеті.

"Це замкнене коло. Чим менше площа, зайнята льодом, тим більше льоду продовжує танути", — говорить Бітц.

Як уже писав Фокус, в Антарктиді виявили величезні резервуари підземних вод. Якби важко зібрати всю воду звідси, але вийшло б величезне озеро глибиною до 800 метрів.

Також Фокус писав про те, що в Антарктиді вчені зафіксували найсильніший землетрус в історії. Тут сталося цілих 85 тисяч підземних поштовхів.