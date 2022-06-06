Где все-таки холоднее, на Северном или Южном полюсе: ученые дали свой ответ

Северный и Южный полюс — это самые холодные места на Земле. Хотя они во многом похожи, все же одно из них намного холоднее другого.

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В регионах, где расположены оба полюса Земли всегда очень холодно. Эти места не получают прямого солнечного света из-за того, что они находятся "на краю" нашей планеты. Даже летом здесь нет необходимого уровня тепла от Солнца, а зимой и подавно. Также стоит учитывать тот факт, что снежный и ледяной покров на полюсах эффективно отражают солнечный свет, поэтому воздух здесь всегда холодный. Но где же холоднее: на Северном или Южном полюсе? На это вопрос дают ответ ученые в статье для Live Science.

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По словам ученых из Океанографического института Вудс-Хоул, США, несмотря на то, что оба полюса можно считать самыми холодными местами на Земле, все же на Южном полюсе значительно холоднее.

Средняя температура на полюсах

Средняя температура воздуха на Северном полюсе зимой составляет -40 градусов Цельсия, а летом этот средний показатель повышается до 0 градусов. В то же время на Южном полюсе средняя температура зимой составляет -60 градусов Цельсия, а летом на этом полюсе в среднем -28,2 градуса.

[ + – ] Средняя температура воздуха на Северном полюсе зимой составляет -40 градусов Цельсия, а летом этот средний показатель повышается до 0 градусов. В то же время на Южном полюсе средняя температура зимой составляет -60 градусов Цельсия, а летом на этом полюсе в среднем -28,2 градуса Фото: Live Science

Причина такого холода

По словам Робина Белла из Колумбийского университета, США, основная причина того, что на Южном полюсе холоднее, чем на Северном состоит в том, что первый находится на континенте, в Антарктиде, а второй – в Северном Ледовитом океане. И этот регион называется Арктикой.

"Арктика – это по сути океан, который окружает суша, а Антарктида – это континент, который омывается Южным океаном. Вода охлаждается и нагревается более медленно, чем суша, поэтому это приводит к тому, что на Северном полюсе не такие низкие температуры. Даже когда Северный Ледовитый океан покрыт льдом, то относительно высокая температура воды влияет на климат этого региона. Поэтому в Арктике теплее, чем в Антарктиде", — говорит Белл.

Также, по словам ученого, еще одним фактором, влияющим на температуру воздуха в эти двух регионах, является их расположение относительно уровня моря. Естественно Арктика находится на уровне море, а Антарктида – это континент, который в среднем является самым высоким на Земле. Его поверхность в среднем возвышается над уровнем моря на 2300 метров. Как известно, чем выше ты находишься, тем ниже температура воздуха.

[ + – ] Антарктида – это континент, который в среднем является самым высоким на Земле. Его поверхность в среднем возвышается над уровнем моря на 2300 метров. Как известно, чем выше ты находишься, тем ниже температура воздуха Фото: ScienceAlert

Где больше льда: на Северном или Южном полюсе?

По словам ученых, что касается льда, то ледяной покров и на Северном, и на Южном полюсе меняется в зависимости от сезонов. Он увеличивается зимой, и становится меньше летом. Но основные различия между регионами заметны, если говорить о морском льде, который образуется, растет и тает на поверхности океана.

В Арктике морской лед практически не двигается, в отличие от себе подобного на юге. Поэтому, на севере морской лед толще и его толщина составляет в среднем 2-3 метра, в то время как антарктический морской лед имеет толщину от 1 до 2 метров.

По словам ученых, также существуют различия между севером и югом, которые касаются площади занимаемой морским льдом. В Арктике морской лед может занимать в среднем площадь от 6,5 млн кв.км до 15,6 млн кв.км. А в Антарктике морской лед может занимать минимальную площадь в 3,1 млн кв.км и достигать максимума в 18,8 млн кв.км.

[ + – ] В Арктике морской лед практически не двигается, в отличие от себе подобного на юге. Поэтому, на севере морской лед толще и его толщина составляет в среднем 2-3 метра, в то время как антарктический морской лед имеет толщину от 1 до 2 метров Фото: Science Focus

"В среднем на Южном полюсе больше льда, чем на Северном полюсе. Ведь здесь есть еще и поверхностный лед в дополнение к морскому льду. Ледяной щит Антарктиды имеет толщину до 4,8 км) и занимает площадь в примерно 13,7 млн кв.км. Считается, что в Антарктиде сосредоточено примерно 90% всего льда на Земле. Объем и масса льда здесь практические не меняются целый год", — говорит Сесилия Битц из Университета штата Вашингтон.

Но в то же время, как показывают исследования, толщина льда и площадь, которую он занимает в Арктике резко сократилась за последние 30 лет. И это в первую очередь связано с повышением температуры на планете.

"Это замкнутый круг. Чем меньше площадь, занятая льдом, тем больше льда продолжает таять", — говорит Битц.

Как уже писал Фокус, в Антарктиде обнаружили огромные резервуары подземных вод. Если бы мложно собрать всю воду отсюда, но получилось бы огромное озеро глубиной до 800 метров.

Также Фокус писал о том, что в Антарктиде ученые зафиксировали самое сильное землетрясение в истории. Здесь произошло целых 85 000 подземных толчков.