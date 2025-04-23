В Киеве задержали чиновника КГГА, который спекулировал столичной землей

Служба безопасности и Национальная полиция разоблачили незаконную схему с землей, в которой участвовали должностные лица Киевской городской государственной администрации. В частности, правоохранители задержали чиновника управления инспекционного контроля Департамента земельных ресурсов КГГА.

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Об этом сообщает СБУ.

По данным следствия, фигурант дела пытался "продать" разрешение на аренду земельного участка в Киеве. Он требовал 15 тыс. долларов с местного предпринимателя, который хотел продлить договор аренды на детскую спортивную площадку: сейчас это поле используется для футбольных тренировок одной из детско-юношеских спортивных школ Деснянского района.

В обмен на деньги чиновник обещал "помощь" в получении земельной документации, а также "беспроблемное" согласование аренды на 10 лет в земельном департаменте КГГА.

Дельца задержали "на горячем" во время получения всей суммы взятки.

Мужчине сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

По информации РБК-Украина, фигурантом дела является главный инспектор Департамента земельных ресурсов КГГА Артем Лысенко.

Накануне, 22 апреля, мы писали, что еще одного киевского топ-чиновника — заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Прокопива — отправили под круглосуточный домашний арест на 60 суток.

Прокопив является фигурантом дела о содействии незаконному пересечению границы военнообязанными. Ранее в этом месяце ему вручили подозрение по делу, касающемуся событий 2022 года. Тогда мужчины выезжали за границу как водители бензовозов от коммерческого предприятия, якобы чтобы доставить дизельное топливо для ВСУ и гуманитарных нужд Киева.