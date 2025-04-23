У Києві затримали посадовця КМДА, що спекулював столичною землею

Служба безпеки та Національна поліція викрили оборудку, пов'язану з землею, до якої були залучені посадовці Київської міської державної адміністрації. Зокрема, правоохоронці затримали чиновника управління інспекційного контролю Департаменту земельних ресурсів КМДА.

Related video

Про це повідомляє СБУ.

За даними слідства, фігурант справи намагався "продати" дозвіл на оренду земельної ділянки у Києві. Він вимагав 15 тис. доларів з місцевого підприємця, який хотів продовжити договір оренди на дитячий спортивний майданчик: наразі це поле використовується для футбольних тренувань однієї із дитячо-юнацьких спортивних шкіл Деснянського району.

В обмін на гроші посадовець обіцяв "допомогу" в отриманні земельної документації, а також "безпроблемне" погодження оренди на 10 років у земельному департаменті КМДА.

Ділка затримали "на гарячому" під час отримання всієї суми хабаря.

Чоловікові повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.

За інформацією РБК-Україна, фігурантом справи є головний інспектор Департаменту земельних ресурсів КМДА Артем Лисенко.

Напередодні, 22 квітня, ми писали, що ще одного київського топпосадовця – заступника голови Київської міської державної адміністрації Володимира Прокопіва – відправили під цілодобовий домашній арешт на 60 діб.

Прокопів є фігурантом справи про сприяння незаконному перетину кордону військовозобов’язаними. Раніше цього місяця йому вручили підозру у справі, що стосується подій 2022 року. Тоді чоловіки виїжджали за кордон як водії бензовозів від комерційного підприємства, нібито щоб доставити дизельне пальне для ЗСУ і гуманітарних потреб Києва.