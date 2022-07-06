Ніхто не підозрював: у Британії знайшли втрачений середньовічний палац (фото)

На думку вчених, будівля збудована для багатого лондонського єпископа між XI та XIII століттями.

Під час своїх недавніх археологічних розкопок у британському графстві Ессекс дослідники знайшли житлові приміщення великого середньовічного палацу, який, як вважається, збудували для багатого лондонського єпископа між XI та XIII століттями. Будівля має кам'яні стіни завширшки понад метр. Це вказує на те, що тут мешкали люди з досить високим статусом, пише Express.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Археологам знадобився місяць копітких розкопок, щоб виявити кам'яну кладку під слідами посівів і те, що вони знайшли, застало зненацька.

"Ніхто навіть не підозрював, що він взагалі існує. Цей палац фактично перемальовує мапу історичних місць", — розповіли вчені.

[ + – ] Камерний блок будівлі використовувався для різних цілей, зокрема для розваг, офіційних прийомів та збору десятини

На думку експертів, камерний блок будівлі використовувався для різних цілей, зокрема для розваг, офіційних прийомів та збору десятини. Камені, що використовуються для створення блоку, укладалися один на одного без використання розчину для їхнього скріплення. Здебільшого вони складалися з ущільненого мулу, відомого як септарія.

Проте під час розкопок знайдено і давнішу римську цеглу, яку, ймовірно, витягли з форту, закинутого після відступу римської армії з Британії в IV столітті.

Група дослідників також зняла кадри з дронів та створила тривимірні моделі місця розкопок. Їхні знахідки тепер виставлені в постійній експозиції у Музеї Бернхема.

Нагадаємо, що раніше у Британії зробили й інші не менш цікаві відкриття. Так, археологи знайшли гробницю, якій може бути тисячі років. Однак це було не звичайне поховання, а кам'яна скринька — вид похоронної споруди.

А ось на початку цього місяця в Англії вчені натрапили на 2000-річну могильну яму залізного віку. У похованні знаходилися останки жінок, дітей та тварин. Але що вразило команду найбільше, то це те, що кістки були перемішані.