Замкнуте коло. Боротьба за порятунок екології обернеться ресурсною кризою

Вчені вважають, що через зневуглецьовування земної кулі ми зіштовхнемося з новою проблемою.

Сірчана кислота є ключовою хімічною речовиною в сучасному індустріальному суспільстві, а прагнення світу до розвитку екологічно чистих технологій змусить людство зіткнутися з новою кризою — цього разу ресурсною, пише Scitech Daily.

Про це свідчать нові дані, одержані дослідниками з Університету коледжу Лондона. Вчені дійшли висновку, що найближчим часом, якщо ситуацію не змінити, ми зазнаємо дефіциту сірчаної кислоти — менш ніж через 20 років попит на неї зросте майже вдвічі.

Зазначимо, що сірчана кислота у світі активно використовується виготовлення фосфорних добрив, літій-іонних батарей, і навіть вилучення кобальту і нікелю, які необхідні для переходу до "зеленої економіки".

Наразі основна частка постачання сірки є відходами переробки сирої нафти та природного газу — таким чином викиди газоподібного діоксиду зводяться до мінімуму, що захищає планету від кислотних дощів. Виходить замкнене коло — людству необхідно відмовитися від викопного палива, щоб уникнути різких кліматичних змін. Однак у подальшій перспективі ми зіткнемося з нестачею сірчаної кислоти, яка необхідна для переходу на більш екологічні технології.

Вчені вважають, що одним із шляхів вирішення проблеми нестачі сірчаної кислоти може стати збільшення її прямого видобутку. Що зі свого боку спричинить ще серйозніші проблеми.

В результаті вчені дійшли висновку, що необхідно вже зараз почати розробки недорогих, але екологічно чистих методів видобутку елементарної сірки. Надалі ці розробки допоможуть світові уникнути ресурсної кризи.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що від глобального потепління планету врятують дерев'яні міста — вчені дійшли висновку, що перехід на деревину допоможе значно зменшити викиди в атмосферу.