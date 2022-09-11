За допомогою Юпітера. Астрономи з'ясували, що умови для життя на Землі могли бути кращими

Багато хто вважає, що Земля має ідеальні умови для життя і будь-яка зміна орбіти Юпітера може лише погіршити її умови. Але, як показало нове дослідження, обидва ці твердження неправильні.

Як усі ми з вами знаємо, з усіх відомих планет Земля найсприятливіша для життя. Однак, як показує нове дослідження, якби орбіта Юпітера в якийсь момент змінилася, наша планета могла б стати гостиннішою, ніж сьогодні, пише Forbes.

Коли планета рухається круговою орбітою навколо своєї зірки, відстань між нею і зіркою ніколи не змінюється. Однак більшість планет мають навколо своїх зірок ексцентричні орбіти овальної форми. Коли планета наближається до своєї зірки, вона отримує більше тепла, а це значно впливає на клімат.

Під час свого нового дослідження вчені з Каліфорнійського університету проаналізували дані про Сонячну систему та розробили її альтернативну модель. У цій теоретичній системі вони дійшли висновку, що якби орбіта величезного Юпітера стала більше ексцентричною, це викликало б значні зміни у формі орбіти й нашої Землі.

"Якщо положення Юпітера залишиться незмінним, але зміниться форма його орбіти, це покращить умови для життя на нашій власній планеті", — розповіла провідна авторка дослідження Пем Вервоорт з Каліфорнійського університету.

[ + – ] Величезний розмір Юпітера та його гравітаційне тяжіння відхиляють більшість великих астероїдів, що летять до населеної зони в нашій Сонячній системі

Величезний розмір Юпітера та його гравітаційне тяжіння відхиляють більшість великих астероїдів, що летять до населеної зони у нашій Сонячній системі, де Земля обертається навколо Сонця. Зона, придатна для життя, — це діапазон орбіт навколо зірки, в межах якого поверхня планети може підтримувати рідку воду, а температура поверхні залишається від 0 до 100°C. Цей температурний діапазон робить Землю також придатною для проживання багатьох відомих форм життя, навіть якщо дуже холодні або спекотні райони менш сприятливі для існування.

"Багато людей вважають, що Земля є втіленням ідеальних умов для життя і що будь-яка зміна орбіти Юпітера можуть лише погіршити умови Землі. Але, як показало наше дослідження, обидва ці твердження неправильні", — пояснила Вервоорт.

У своїй моделі дослідники змінили ексцентриситет (захід того, наскільки круговою є орбіта) орбітального шляху Юпітера, який зрештою перетнув орбіту Землі. Гравітаційні хвилі, викликані потужним газовим гігантом, змусили орбіту Землі стати більше ексцентричною. В результаті наша планета наблизилася до Сонця, а кут її нахилу до Сонця або від нього зменшився. Частини поверхні Землі, які зараз замерзають нижче нуля, стали б теплішими, що призвело до підвищення температури в діапазоні.

[ + – ] Якби орбіта величезного Юпітера стала більше ексцентричною, це викликало б значні зміни у формі орбіти і нашої Землі

Ця модель виявила, що якби Юпітер розташований набагато ближче до Сонця, це викликало б сильний нахил Землі, в результаті чого великі ділянки поверхні Землі просто замерзли б.

"Дуже важливо зрозуміти, який вплив Юпітер чинив на клімат Землі з часом, як його вплив на нашу орбіту змінило нас у минулому і як він може знову змінити нас у майбутньому", — наголосив астрофізик та співавтор дослідження Стівен Кейн із Каліфорнійського університету.

Як заявили дослідники, вивчати рух планети-гіганта важливо для прогнозування зони, придатної для життя, на планетах в інших системах, а також для розуміння його впливу на Сонячну систему загалом.

Нагадаємо, що раніше експерти пояснили, що буде з нашою планетою, якщо вона стане розміром із Юпітер. Як виявилося, такий результат подій не призведе до збільшення місця та більшої кількості людей. Насправді це призведе до безлічі негативних факторів, включаючи значні зміни гравітації, підвищення тиску повітря, а також зникнення магнітного поля Землі.