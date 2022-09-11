С помощью Юпитера. Астрономы выяснили, что условия обитания Земли могли быть лучше

Многие считают, что Земля имеет идеальные условия для жизни и что любое изменение орбиты Юпитера могут только ухудшить ее условия. Но, как показало новое исследование, оба эти утверждения неверны.

Как все мы с вами знаем, из всех известных планет Земля — самая благоприятная для жизни. Однако, как показывает новое исследование, если бы орбита Юпитера в какой-то момент изменилась, наша планета могла бы стать более гостеприимной, чем сегодня, пишет Forbes.

Когда планета движется по круговой орбите вокруг своей звезды, расстояние между ней и звездой никогда не меняется. Однако большинство планет имеют вокруг своих звезд эксцентрические орбиты овальной формы. Когда планета приближается к своей звезде, она получает больше тепла, а это в свою очередь значительно влияет на климат.

В ходе своего нового исследования ученые из Калифорнийского университета проанализировали данные о Солнечной системе и разработали ее альтернативную модель. В этой теоретической системе они пришли к выводу, что если бы орбита громадного Юпитера стала более эксцентричной, то это вызвало бы значительные изменения в форме орбиты и нашей Земли.

"Если положение Юпитера останется прежним, но изменится форма его орбиты, это увеличит обитаемость нашей собственной планеты", — рассказала ведущий автор исследовани Пэм Вервоорт из Калифорнийского университета.

[ + – ] Огромный размер Юпитера и его гравитационное притяжение отклоняют большинство крупных астероидов, летящих к обитаемой зоне в нашей Солнечной системе

Огромный размер Юпитера и его гравитационное притяжение отклоняют большинство крупных астероидов, летящих к обитаемой зоне в нашей Солнечной системе, где Земля вращается вокруг Солнца. Зона обитаемости — это диапазон орбит вокруг звезды, в пределах которого поверхность планеты может поддерживать жидкую воду, а температура поверхности остается от 0 до 100°C. Этот температурный диапазон делает Землю также пригодной для обитания многих известных форм жизни, даже если очень холодные или жаркие районы менее благоприятны для существования.

"Многие люди считают, что Земля является воплощением идеальных условий для жизни и что любое изменение орбиты Юпитера, могут только ухудшить условия Земли. Но как показало наше исследование, оба эти утверждения неверны", — объяснила Вервоорт.

В свой модели исследователи изменили эксцентриситет (мера того, насколько круговой является орбита) орбитального пути Юпитера, который в конечном итоге пересек орбиту Земли. Гравитационные волны, вызванные массивным газовым гигантом, заставили орбиту Земли стать более эксцентричной. В результате наша планета приблизилась к Солнцу, а угол ее наклона к Солнцу или от него уменьшился. Части поверхности Земли, которые сейчас замерзают ниже нуля, стали теплее, что привело к повышению температуры в обитаемом диапазоне.

[ + – ] Если бы орбита громадного Юпитера стала более эксцентричной, то это вызвало бы значительные изменения в форме орбиты и нашей Земли

Эта же модель обнаружила, что если бы Юпитер был расположен намного ближе к Солнцу, это вызвало бы сильный наклон Земли, в результате чего большие участки поверхности Земли попросту замерзли бы.

"Очень важно понять, какое влияние Юпитер оказывал на климат Земли с течением времени, как его влияние на нашу орбиту изменило нас в прошлом и как он может снова изменить нас в будущем", — подчеркнул астрофизик и соавтор исследования Стивен Кейн из Калифорнийского университета.

Как заявили исследователи, изучать движение планеты-гиганта важно для прогнозирования обитаемости планет в других системах, а также для понимания его влияния на Солнечную систему в целом.

Напомним, что ранее эксперты объяснили, что будет с нашей планетой, если она станет размером с Юпитер. Как оказалось, такой исход событий не приведет к увеличению места и большего количества людей. На самом деле, это приведет к множеству негативных факторов, включая значительные изменения гравитации, повышение давления воздуха, а также исчезновение магнитного поля Земли.