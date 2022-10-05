Як 10 діаметрів Землі. Вчені виявили гігантську теплову хвилю в атмосфері Юпітера (фото)

Температура цієї теплової хвилі досягає 700 градусів Цельсія, і вона простягається на 130 тисяч км, а це приблизно 10 діаметрів Землі.

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Вчені виявили виняткову теплову хвилю прямо під північним полярним сяйвом на Юпітері і з'ясували, що вона рухається до екватора зі швидкістю тисячі кілометрів на годину, пише SciTechDaily.

Юпітер відомий своїми різнобарвними вихорами в атмосфері, що видно на багатьох зображеннях планети. Але у верхніх шарах атмосфери Юпітера надзвичайно спекотно. Хоча Юпітер знаходиться від Сонця набагато далі, ніж Земля (від Юпітера до Сонця — 778 млн км, а від Землі до Сонця — 150 млн км) і в атмосфері має бути температура як мінімум -70 градусів Цельсія, але тут температура більше 400 градусів Цельсія.

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"Наше дослідження показує, що можливим джерелом нагрівання верхніх шарів атмосфери Юпітера можуть бути полярні сяйва на цьому газовому гіганті", — говорить Джеймс О'Донох'ю з Японського агентства аерокосмічних досліджень.

На Юпітері, як і Землі полярні сяйва виникають у результаті взаємодії атмосфери із сонячним вітром (потік заряджених сонячних частинок). Але полярні сяйва на газовому гіганті мають постійний характер і змінюють лише свою інтенсивність. На Землі полярні сяйва виникають лише за дуже сильному впливі сонячного випромінювання.

За словами О'Донох'ю, він та його колеги з'ясували, що полярні сяйва на Юпітері можуть нагрівати область атмосфери навколо полюсів до більш ніж 700 градусів Цельсія, а вітер розподіляє це тепло всією планетою.

[ + – ] За словами О'Донох'ю, він та його колеги з'ясували, що полярні сяйва на Юпітері можуть нагрівати область атмосфери навколо полюсів до більш ніж 700 градусів Цельсія, а вітер розподіляє це тепло всією планеті. Фото: SciTechDaily

Зокрема, вчені виявили теплову хвилю прямо під північним полярним сяйвом на Юпітері і вважають, що вона рухається до екватора зі швидкістю тисячі кілометрів на годину. А її розмір становить 130 тисяч кілометрів, що еквівалентно приблизно 10 діаметрам Землі.

Вчені вважають, що ця теплова хвиля швидше за все виникла через сильний вплив плазми із сонячного вітру. В результаті відбулося нагрівання верхніх шарів атмосфери на північному полюсі Юпітера та переміщення гарячих газів ближче до екватора.

"Полярні сяйва і так відправляють тепло на решту планети, але ця теплова хвиля є додатковим джерелом нагріву", — говорить О'Донох'ю.

Фокус вже писав про те, що наприкінці вересня цього року Юпітер максимально наблизився до Землі вперше майже за 60 років.

Також Фокус писав про те, що в результаті недавнього дослідження вчені з'ясували, як сформувався Юпітер.

Як уже писав Фокус, нещодавно космічний апарат "Юнона" надіслав унікальні зображення поверхні одного з головних супутників Юпітера.