Вчені знайшли підводні соляні кухні, що показують, як мая працювали 1300 років тому

У соляних кухнях люди кип'ятили розсіл на вогні, щоб випарувати воду та отримати придатну для використання сіль.

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Сіль — основний продукт обіднього столу майже кожної людини. Це продукт харчування без якого ми сьогодні не можемо уявити більшість страв, пише The Charlotte Observer.

Однак, згідно з недавніми знахідками з Белізу, на відміну від більшості сучасних домашніх господарств, стародавні мая виробляли сіль на кухні у своїх будинках.

Археологи нанесли на карту одну з найбільших стародавніх соляних кухонь мая — ділянку під назвою Тааб Нук На, затоплену біля узбережжя національного парку Пейнс-Крік на півдні Беліза.

[ + – ] Домашні соляні кухні виробляли сіль для своєї сім'ї, а надлишки використовували на місцевих чи регіональних ринках

Дослідники вивчили затоплену ділянку та відзначили знахідки, що містять дерев'яні стовпи, фрагменти глиняного посуду та багато іншого, прапорцями. Море з більш ніж 600 прапорів виявило 10 житлових будівель, три соляні кухні та можливість заглянути у стародавнє життя мая.

За словами експертів, дерев'яні стовпи, залишки будівель з жердин і соломи були рідкісною знахідкою.

"Оскільки деревина зазвичай гниє в тропічному кліматі району мая, дерев'яні будівлі дають рідкісний вид архітектури, яка колись переважала в більшості стародавніх громад мая", — розповів Е. Корі Сілс, один із авторів дослідження з Університету штату Луїзіана.

Найстаріші будинки датуються 300 роком н.е., а більшість будівель і всі соляні кухні датуються приблизно 700 роком.

[ + – ] Археологи нанесли на карту одну з найбільших древніх соляних кухонь мая — ділянку під назвою Тааб Нук На

У соляних кухнях люди кип'ятили солоний розсіл на вогні, щоб випарувати воду та отримати придатну для використання сіль. За словами дослідників, ці кухні були виявлені поруч із будинками, що вказує на те, що виробництво солі відбувалося з дому, ймовірно, сімейними групами.

Домашні соляні кухні виготовляли сіль для своєї сім'ї, а надлишки використовували на місцевих чи регіональних ринках. Десять соляних кухонь виробляли близько 3400 кг солі щотижня, цього достатньо, щоб прогодувати 24 000 людей.

"Мая потребували солі, якої було мало на суші, і більша частина постачалася із соляних заводів уздовж узбережжя", — підсумували фахівці.

Нагадаємо, що раніше вчені зробили інше не менш цікаве відкриття. Так, у Белізі вони натрапили на тіла принесених у жертву мая із загадковою синьою ниткою в зубах.