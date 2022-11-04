Історія кавуна, який став базою. Чому раніше цей фрукт їли тільки з насінням

Нове дослідження проливає світло на 6000-річну історію фрукта.

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Коли доісторичні люди сиділи у печерах, вони могли вживати різноманітну їжу. Це могли бути фрукти чи овочі, звичайне м'ясо. Якби щось із цього впало на землю, воно б просто розклалося. Однак не у випадку з печерою. Сухе і солоне повітря всередині могло зберігати насіння тисячі років.

Так сталося і з насінням дикого кавуна, знайденого у ХХ столітті на місці Ван Музуггіаг. Тепер команда вчених секвенувала одну ДНК із насіння. Воно вказало на те, що жителі Сахари вживали його ще до одомашнення продукту, пише Smithsonian Magazine.

Синтез археології та генетики

Кавун — одна з найважливіших ягід сьогодні. Як писав Фокус, він навіть став своєрідним мемом для українців під час війни. Чи багато ми знаємо про його історію? Нещодавнє дослідження, опубліковане в Molecular Biology and Evolution, дозволяє краще дізнатися про історію кавуна.

Вважається, що раніше споживали його насіння. І це було задовго до того, як фрукт став солодкою одомашненою культурою. Найімовірніше, кавун мав нудотну гірку м'якоть. Нове дослідження поєднало генетику та археологію, щоб покращити знання про минулі види рослин.

Фото: Getty Images

Генетики побудували еволюційні дерева, що демонструють те, як одомашнений кавун пов'язаний з дикими та іншими видами рослин. Це стосується гарбуза, кабачків тощо. Використовуючи цю інформацію, генетики схрестили одомашнений кавун з еволюційними родичами, щоб вивести сорти стійкіші до хвороб та шкідників.

Водночас археологи надали інформацію про раціон та спосіб життя суспільства у минулому. Зокрема це стосується збирачів їжі, які стали фермерами. Вони шукали шляхи до розморожування та поширювали насіння.

Чому батьки звернули увагу на кавун

Доріан Фуллер, археолог та ботанік з Університетського коледжу Лондона, каже, що кожне одомашнення — цікаве питання. На відміну від пшениці чи кукурудзи кавун не був основним продуктом харчування.

Як правило, кавуни та гарбузи не їли щодня. Можливо їх їли так, як сьогодні. Припускають, що ранні ферми навіть віджимали насіння, щоб робити поживне масло або довбали шкірку в контейнери.

Є припущення, що раніше люди хотіли з'їсти щось солодке. Тому ми повинні їсти одомашнений вид кавуна Citrullus lanatus. Але деякі родичі фрукта взагалі не солодкі. Є 6 інших видів кавунів, що ростуть в Африці або Близькому Сході. Крім того, найвіддаленіший родич взагалі має форму виноградної лози і дає плоди, схожі на собачу іграшку із шипами. І ці плоди можуть створювати отруту.

Вчені виявили генетичні мутації Citrullus lanatus, які пояснюють його відмінність від диких форм. Вони стосуються здатності рослини виробляти гіркі з'єднання, а інший робить м'якоть червоним. Але це не дає відповіді на питання, чи виникли вони до або після того, як ранні фермери почали вирощувати кавуни. І залишаються питання, чи люди вживали гірку м'якоть. Раніше Фуллер пропонував теорію, що людей залучали пікантне насіння. У ньому є їстівні жири. Крім того, його можна транспортувати протягом тривалого часу.

Як кавун пов'язаний із фараонами

Деякі найдавніші свідчення споживання кавуна пов'язані з часом фараонів. У 4300-річній гробниці на фресці можна побачити довгастий плід із зеленими смугами. Він досить схожий на Citrullus lanatus. Спосіб розташування інших фруктів на столі говорить про те, що тоді єгиптяни вживали фрукти для м'якоті.

Фото: Smithsonian Magazine

Але є й інші дані. Зокрема, 3300-річна гробниця фараона Тутанхамона мала 11 кошиків із сумішшю зізіфуса та насіння кавуна. Сюзанна Реннер, біологиня з рослин з Мюнхенського університету в Німеччині, прокоментувала це так:

"Я не думаю, що можна було очікувати, що король тут посадив би ці кавуни".

За її словами, ймовірно, король мав з'їсти насіння під час подорожі до потойбічного світу.

Довгі дослідження допомогли краще зрозуміти еволюцію

Реннер попросила аспіранта Гійома Хомікі побудувати генеалогічне кавунове дерево 10 років тому. Тоді знали тільки про 4 різновиди кавунів та що солодкий, Citrullus lanatus, був одомашнений у Південній Африці. Хоміки проаналізував ДНК типового зразка та взяв листя з 80 інших фруктів.

У результаті дослідження він збільшив кількість відомих видів до семи. А ще він виявив, що взірець солодкого кавуна не був солодким кавуном. Такі дослідження також допомогли виявити, що найближчий родич кавуна зростає у Судані. Тому стало відомо, що найближчий родич кавуна зростає у північно-східній Африці. Однак територію неможливо було визначити точно, адже середовище могло просто змінитись за останні 10 000 років.

Фото: Smithsonian Magazine

Також не було відповіді на питання, чому саме почали культивувати кавуни. Для цього вченим були потрібні набагато старіші геноми. Реннер отримала деяке насіння. Одних було знайдено в печері на території сучасної Лівії — місці відомому як Ван-Мухуаггіаг. Вчені провели сканування насіння рентгенівськими променями. З них виявили характерні тріщини. Вони наголосили, що їх зробили 6000 років тому.

Крім цього, вчені отримали насіння, знайдене біля річки Ніл у сучасному Судані. Там 300 років тому був пустельний табір, яким керували єгипетські фараони.

Момент істини — що дало порівняння насіння

У ході експерименту взяли ДНК з обох насіння. Реннер назвала процес дивовижним, адже у геномі Ван-Мухуаггаг були відсутні ключові мутації, що визначають насолоду та червоний колір. Вона сказала, що плід, мабуть, був гірким і мав білу частину. Найімовірніше, жителі ковтали насіння. Доля м'якоті залишилася невідомою.

Інший екземпляр не надав ДНК для перевірки на солодощі та мутацій. Водночас обидва насіння мали достатньо для порівняння з сучасними геномами. Виявили, що вони досить схожі на різні сучасні кавуни.

Зокрема, насіння з Ван-Мухуаггіаг було генетично схожим на кавуни егусі. Їх сьогодні їдять у Західній Африці для насіння. Тому вчені підтвердили ідею, що в Сахарі раніше їли гіркі плоди заради смачного насіння. Також дослідження підтвердило втрачену різноманітність кавуна. Але щоб дізнатися, коли це сталося, доведеться отримати більше насіння.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, чому в Європі раніше боялися помідорів.