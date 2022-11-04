История арбуза, который стал базой. Почему раньше этот фрукт ели только с семечками

Новое исследование проливает свет на 6000-летнюю историю фрукта.

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Когда доисторические люди сидели в пещерах, они могли употреблять разнообразную пищу. Это могли быть фрукты или овощи, обычное мясо. Если бы что-то с этого упало на землю, оно просто разложилось бы. Однако не в случае с пещерой. Сухой и соленый воздух внутри мог хранить семена тысячи лет.

Так произошло и с семенами дикого арбуза, найденного в ХХ веке на месте Уан Музуггиаг. Теперь команда ученых секвенировала одну ДНК из семян. Оно указало на то, что жители Сахары употребляли его еще до одомашнивания продукта, пишет Smithsonian Magazine.

Синтез археологии и генетики

Арбуз – одна из важнейших ягод сегодня. Как писал Фокус, он даже стал своеобразным мемом для украинцев во время войны. Много ли мы знаем о его истории? Недавнее исследование, опубликованное в Molecular Biology and Evolution, позволяет лучше узнать историю арбуза.

Считается, что раньше потребляли его семена. И это было задолго до того, как фрукт стал сладкой одомашненной культурой. Скорее всего, арбуз имел приторную горькую мякоть. Новое исследование объединило генетику и археологию, чтобы улучшить знания о прошлых видах растений.

Фото: Getty Images

Генетики построили эволюционные деревья, демонстрирующие то, как одомашненный арбуз связан с дикими и другими видами его растений. Это касается тыквы, кабачков и т.д. Используя эту информацию, генетики скрестили одомашненный арбуз с эволюционными родственниками, чтобы вывести сорта более устойчивые к болезням и вредителям.

В то же время археологи предоставили информацию о рационе и образе жизни общества в прошлом. В частности, это касается сборщиков пищи, которые стали фермерами. Они искали пути к размораживанию и распространяли семена.

Почему предки обратили внимание на арбуз

Дориан Фуллер, археолог и ботаник из Университетского колледжа Лондона говорит, что каждое одомашнивание — интересный вопрос. В отличие от пшеницы или кукурузы арбуз не являлся основным продуктом питания.

Как правило, арбузы и тыквы не ели каждый день. Возможно, их ели так, как сегодня. Предполагают, что ранние фермы даже отжимали семена, чтобы делать питательное масло или выдалбливали кожуру в контейнеры.

Есть предположение, что раньше люди хотели съесть что-нибудь сладкое. Поэтому мы должны есть одомашненный вид арбуза рода Citrullus lanatus. Но некоторые родственники фрукта вообще не сладкие. Есть 6 других видов арбузов, произрастающих в Африке или на Ближнем Востоке. Кроме того, самый отдаленный родственник вообще имеет форму виноградной лозы и дает плоды, похожие на собачью игрушку с шипами. И эти плоды могут создавать яд.

Ученые обнаружили генетические мутации Citrullus lanatus, объясняющие его отличие от диких форм. Они касаются способности растения производить горькие соединение, а другой – делает мякоть красным. Но это не дает ответа на вопрос, возникли ли они до или после того, как ранние фермеры начали выращивать арбузы. И остаются вопросы, употребляли ли люди горькую мякоть. Ранее Фуллер предлагал теорию, что людей привлекали пикантные семена. В нем есть съедобные жиры. Кроме того, его можно транспортировать в течение длительного времени.

Как арбуз связан с фараонами

Некоторые древнейшие свидетельства потребления арбуза связаны с временами фараонов. В 4300-летней гробнице на фреске можно увидеть продолговатый плод с зелеными полосами. Он достаточно похож на Citrullus lanatus. Способ расположения других фруктов на столе говорит о том, что тогда египтяне употребляли фрукты ради мякоти.

Фото: Smithsonian Magazine

Но есть и другие данные. В частности, 3300-летняя гробница фараона Тутанхамона имела 11 корзин со смесью зизифуса и семян арбуза. Сюзанна Реннер, биолог растений из Мюнхенского университета в Германии прокомментировала это так:

"Я не думаю, что можно было ожидать, что король здесь посадил бы эти арбузы".

По ее словам, вероятно, король должен был съесть семена во время путешествия в потусторонний мир.

Долгие исследования помогли лучше понять эволюцию

Реннер попросила аспиранта Гийома Хомики построить генеалогическое арбузное дерево 10 лет назад. Тогда знали только о 4 видах арбузов и что сладкий, Citrullus lanatus, был одомашнен в Южной Африке. Хомики проанализировал ДНК типичного образца и взял листья из 80 других фруктов.

В ходе исследования он увеличил количество известных видов до семи. А еще он обнаружил, что образец сладкого арбуза не был сладким арбузом. Подобные исследования также помогли обнаружить, что ближайший родственник арбуза произрастает в Судане. Поэтому стало известно, что ближайший родственник арбуза произрастает в северо-восточной Африке. Однако территорию невозможно было определить точно, ведь среда могла просто измениться за последние 10 000 лет.

Фото: Smithsonian Magazine

Также не было ответа на вопрос, почему именно начали культивировать арбузы. Для этого ученым потребовались гораздо более старые геномы. Реннер получила некоторые семена. Одни были найдены в пещере на территории современной Ливии – месте известном как Уан-Мухуаггиаг. Ученые провели сканирование семян рентгеновскими лучами. Посредством них обнаружили характерные трещины. Они отметили, что их сделали 6000 лет назад.

Кроме этого, ученые получили семена, найденные у реки Нил в современном Судане. Там 300 лет назад был пустынный лагерь, которым правили египетские фараоны.

Момент истины – что дало сравнение семян

В ходе эксперимента взяли ДНК из обоих семян. Реннер назвала процесс удивительным, ведь в геноме Уан-Мухуаггаг отсутствовали ключевые мутации, определяющие сладость и красный цвет. Она сказала, что плод, вероятно, был горьким и имел белую часть. Скорее всего, жители глотали семена. Судьба мякоти осталась неизвестной.

Другой экземпляр не предоставил ДНК для проверки на сладость и мутаций. В то же время оба семена имели достаточно для сравнения с современными геномами. Обнаружили, что они достаточно схожи с разными современными арбузами.

В частности, семена из Уан-Мухуаггиаг были генетически похожими на арбузы эгуси. Их сегодня едят в Западной Африке для семян. Поэтому ученые подтвердили идею, что в Сахаре раньше ели горькие плоды ради вкусных семян. Также исследование подтвердило утраченное разнообразие арбуза. Но чтобы узнать когда это произошло, придется получить больше семян.

Напомним, ранее Фокус писал о том, почему в Европе раньше боялись помидоров.