На освіту: компанія Google виділила Україні 2 мільйони доларів, — Федоров

За словами міністра цифрової трансформації України, Google надасть Україні грант на цифрову освіту населення, а також 50 тисяч ліцензій Workspace для уряду.

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Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров провів зустріч із представниками американської корпорації Google. У компанії пообіцяли виділити 2 мільйони доларів на освіту громадян України у галузі технологій. Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі.

"Google підтримує розвиток цифрової грамотності серед українців і сферу освіти. Новий грант на 2 мільйони доларів відправимо на навчання українців цифрової грамотності, подолання цифрового розриву та масштабування платформи Дія.Цифрова освіта", — повідомляє міністр.

Михайло Федоров пише, що послуги компанії Google є частиною інфраструктури Міністерства цифрової трансформації України. Він зазначив, що завдяки допомозі американської корпорації, українські відомства зможуть функціонувати, незважаючи на ракетні обстріли та загрози кібератак.

Безперервній роботі державних установ мають сприяти 50 000 безкоштовних ліцензій Google Workspace, надані Україні на найближчий рік. Набір цих сервісів дозволяє компаніям інтегрувати власне доменне ім'я з деякими продуктами Google.

Федоров також анонсував запуск англомовної версії сайту, що містить програми для освоєння нових професій і рекомендації щодо працевлаштування. За його словами, портал допоможе багатьом українцям освоїти затребувані на ринку праці спеціальності, підтримавши в такий спосіб економіку України.

Раніше Федоров повідомляв, що Україна отримала доступ до фінансування цифрових проєктів у межах програми ЄС "Цифрова Європа" на 6 млрд євро. Програма враховує такі напрямки як високопродуктивний комп'ютер, штучний інтелект і використання цифрових технологій в економіці й у житті суспільства.

Ще Фокус писав про те, що через масований ракетний обстріл у багатьох регіонах України почалися проблеми з інтернет-трафіком. Михайло Федоров зазначив, що багатьом станціям та операторам фіксованого зв'язку довелося перейти на генератори.