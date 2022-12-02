На образование: компания Google выделила Украине 2 миллиона долларов, — Федоров

По словам министра цифровой трансформации Украины, Google предоставит Украине грант на цифровое просвещение населения, а также 50 тысяч лицензий Workspace для правительства.

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Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров провел встречу с представителями американской корпорации Google. В компании пообещали выделить 2 миллиона долларов на образование граждан Украины в области технологий. Об этом министр написал в своем Telegram-канале.

"Google поддерживает развитие цифровой грамотности среди украинцев и сферу образования. Новый грант на 2 миллиона долларов направим на обучение украинцев цифровой грамотности, преодоление цифрового разрыва и масштабирование платформы Дия.Цифровое образование", — сообщает министр.

Михаил Федоров пишет, что сервисы компании Google являются частью инфраструктуры Министерства цифровой трансформации Украины. Он отметил, что благодаря помощи американской корпорации, украинские ведомства смогут функционировать, несмотря на ракетные обстрелы и угрозы кибератак.

Беспрерывной работе государственных учреждений должны поспособствовать 50 000 бесплатных лицензий Google Workspace, предоставленные Украине на ближайший год. Набор упомянутых сервисов позволяет компаниям интегрировать собственное доменное имя с некоторыми продуктами Google.

Федоров также анонсировал запуск англоязычной версии сайта, содержащего программы для освоения новых профессий и рекомендации по трудоустройству. По его словам, портал поможет многим украинцам освоить востребованные на рынке труда специальности, поддержав таким образом экономику Украины.

Ранее Федоров сообщал, что Украина получила доступ к финансированию цифровых проектов в рамках программы ЕС "Цифровая Европа" на 6 млрд евро. Программа включает в себя такие направления как высокопроизводительный компьютинг, искусственный интеллект и использование цифровых технологий в экономике и в жизни общества.

Еще Фокус писал о том, что из-за массированных ракетных обстрелов во многих регионах Украины начались проблемы с интернет-трафиком. Михаил Федоров отметил, что многим станциям и операторам фиксированной связи пришлось перейти на генераторы.