Святині втраченого королівства. Археологи розкопали стародавні церкви африканського царства

На території сучасної Еритреї в порту Адуліс дослідники виявили дві стародавні церкви, датовані 6-7 століттям нашої ери.

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Археологи знайшли церкви, які датують 6-7 століттям нашої ери, коли Північно-Східна Африка і Південна Аравія в період від античності до середньовіччя перебували під владою Аксумського царства, пише HaritageDaily.

Саме Аксумське царство виникло в середині 1 століття нашої ери на колишніх територіях занепалого царства Дмт (Дамот). Воно одразу ж почало відігравати важливу роль на великому торговому шляху між Римом та Індією, що зрештою дозволило йому перетворитися на одну з найвидатніших імперій пізньої античності.

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Археологи, які проводили розкопки у порту Адуліс, виявили дві церкви, побудовані після навернення королівства до християнства приблизно в 4 столітті нашої ери. Одна з них є витонченим собором із залишками баптистерію, друга — менша за розмірами, оточена колонами, що підтримували куполоподібний дах.

[ + – ] Розкопки собору Фото: Antiquity

Що цікаво, церкви суміщають елементи багатьох культур, що відображає різноманітні впливи на навернення царства. Купольна церква є унікальною в Аксумітському царстві і, ймовірно, створена на кшталт візантійської архітектури. Однак разом з тим собор побудований на великій платформі, що характерно для аксумітських традицій.

Дослідники використовували різні методи, щоб вивчити матеріали, знайдені на територіях обох церков, зокрема радіовуглецевий аналіз для точного датування споруд. За їхніми словами, це одні з перших аксумітських церков, до яких застосували такі способи.

Археологи визначили, що собор побудували першим між 400-535 рр. н. е., а купольну церкву — приблизно між 480-625 рр. н. е. Щобільше, обидві споруди є одними з найраніших християнських церков Аксумітського царства і найстарішими з відомих за межами столиці.

[ + – ] Археологи визначили, що собор побудували першим між 400-535 рр. н. е., а купольну церкву — приблизно між 480-625 рр. н. е Фото: Antiquity

З приходом ісламу церкви пережили період занепаду і занедбаності, проте пізніше їх перетворили як мусульманські поховання. Це свідчить про те, що перехід регіону до ісламу був також багатокультурним явищем, де місцеві звичаї змішувалися з новою релігією.

За словами дослідників, це один з перших випадків з матеріальними доказами, коли ісламська громада повторно привласнила та використала християнське релігійне середовище.

Разом ці споруди показують, що історія релігій Африканського Рогу (Сомалійського півострова) багатокультурна, пов'язана з різноманітними групами, що впливали на поширення вірувань.

Раніше Фокус писав про унікальний стародавній храм, який археологи знайшли під водою. Затоплену споруду збудували приблизно 2000 років тому.