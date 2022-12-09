Святыни утерянного царства. Археологи раскопали древние церкви африканского королевства

На территории современной Эритреи в порту Адулис исследователи обнаружили две древние церкви, датированные 6-7 веком нашей эры.

Related video

Археологи нашли церкви, датируемые 6-7 веком нашей эры, когда Северо-Восточная Африка и Южная Аравия в период от античности до средневековья находились под властью Аксумского царства, пишет HaritageDaily.

Именно Аксумское царство возникло в середине 1 века нашей эры на бывших территориях падшего царства Даамат (Д'мт). Оно сразу начало играть важную роль на большом торговом пути между Римом и Индией, что позволило ему превратиться в одну из самых выдающихся империй поздней античности.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Археологи, проводившие раскопки в порту Адулис, обнаружили две церкви, построенные после обращения королевства в христианство примерно в 4 веке нашей эры. Одна из них является изящным собором с остатками баптистерия, вторая — меньше размеров, окружена колоннами, поддерживающими куполообразную крышу.

[ + – ] Раскопки собора Фото: Antiquity

Что интересно, церкви совмещают элементы многих культур, отражающих разнообразные влияния на обращение царства. Купольная церковь уникальна в Аксумитском царстве и, вероятно, создана наподобие византийской архитектуры. Однако вместе с тем собор построен на большой платформе, что характерно для аксумитских традиций.

Исследователи использовали различные методы, чтобы изучить материалы, найденные на территориях обеих церквей, в частности, радиоуглеродный анализ для точной датировки сооружений. По их словам, это одни из первых Аксумитских церквей, к которым применили такие способы.

Археологи определили, что собор был построен первым между 400-535 гг. н. э., а купольную церковь — примерно между 480-625 гг. н. э. Более того, оба сооружения являются одними из самых ранних христианских церквей Аксумитского царства и старейшими из известных за пределами столицы.

[ + – ] Археологи определили, что собор был построен первым между 400-535 гг. н. э., а купольную церковь — примерно между 480-625 гг. н. е Фото: Antiquity

С приходом ислама церкви пережили период упадка, однако позже их превратили как мусульманские захоронения. Это свидетельствует, что переход региона в ислам был также многокультурным явлением, где местные обычаи смешивались с новой религией.

По словам исследователей, это один из первых случаев с материальными доказательствами, когда исламское общество повторно присвоило и использовало христианскую религиозную среду.

Вместе эти сооружения показывают, что история религий Африканского Рога (Сомалийского полуострова) многокультурна, связана с различными группами, влияющими на распространение верований.

Ранее Фокус писал об уникальном древнем храме, который археологи нашли под водой. Затопленное сооружение было построено примерно 2000 лет назад.