Нове дослідження припускає, що мая використовували ринкову економіку

Понад 500 років тому на середньому заході Гватемали народ мая купував і продавав товари з набагато меншим наглядом з боку своїх правителів, ніж багато археологів вважали раніше

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Про це свідчить нове дослідження латиноамериканської давнини, яке показує, що панівна еліта К'іче не втручалася, коли справа доходила до управління закупівлями і торгівлею обсидіаном людьми за межами їхнього регіону, що перебував під централізованим контролем, повідомляють Newswise.

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У цих районах доступ до найближчих джерел обсидіану контролювало місцеве населення через незалежні та різноманітні мережі закупівель. Понаднормова робота, наявність ресурсів обсидіану і переважання майстрів, які могли його обробляти, призвели до створення системи, яка багато в чому нагадує сучасну ринкову економіку.

"Вчені зазвичай припускали, що торгівлею обсидіаном керували правителі мая, але наше дослідження показує, що це було не так, принаймні в цій області", — сказала Рейчел Горовіц, провідна авторка дослідження і доцентка кафедри антропології Університету штату Вашингтон. "Здається, люди мали значну економічну свободу, зокрема могли відвідувати місця, схожі на сучасні супермаркети, щоб купувати й продавати товари у ремісників".

Хоча існують численні письмові свідчення посткласичного періоду мая (1200-1524 рр. н. е.) про політичну організацію, набагато менше відомо про те, як суспільні еліти володіли економічною владою. Горовіц вирішила заповнити цю прогалину в знаннях для К'іче, вивчивши виробництво і розподіл обсидіанових артефактів, які використовують археологи для визначення рівня економічного розвитку регіону.

Вона провела геохімічний і технологічний аналіз обсидіанових артефактів, розкопаних на 50 ділянках навколо столиці К'іче — міста Кумаркадж — і прилеглих регіонів, щоб визначити, звідки походить сировина і техніки її виготовлення.

Результати дослідження показали, що К'іче отримували свій обсидіан з аналогічних джерел в Центральному регіоні К'іче і Кумаркаджі, що свідчить про високий ступінь централізованого контролю. Панівна еліта також, схоже, керувала торгівлею ціннішими формами немісцевого обсидіану, зокрема обсидіаном Пачуа з Мексики, виходячи з його достатку в цих центральних місцях.

За межами цього основного регіону, однак, в областях, завойованих К'іче, було менше схожості в економічних мережах обсидіану. Аналіз Горовіца припускає, що ці місця мали доступ до власних джерел обсидіану і розвивали спеціалізовані місця, куди люди могли піти, щоб купити леза та інші корисні знаряддя, виготовлені з каменю експертами.

"Довгий час існувала ідея, що люди в минулому не мали ринкової економіки, що, якщо подумати, трохи дивно. Чому ці люди не мали ринків у минулому?" — сказала вона. "Чим більше ми досліджуємо це питання, тим більше ми розуміємо, що життя цих народів було багато в чому схоже на наше".

Середньоамериканський дослідницький інститут при Тулейнському університеті надав Горовіц обсидіанові леза та інші артефакти, які вона використовувала для свого дослідження. Артефакти розкопали в 1970-х роках.

Горовіц сказала, що в майбутньому вона планує дослідити більшу частину колекції, решта якої зберігається в Гватемалі, щоб дізнатися більше про те, як мая вели торгівлю, управляли своїми економічними системами й загалом жили своїм життям.

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