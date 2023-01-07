Новое исследование предполагает, что майя использовали рыночную экономику

Более 500 лет назад на среднем западе Гватемалы народ майя покупал и продавал товары с гораздо меньшим наблюдением со стороны своих правителей, чем многие археологи считали раньше

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Об этом свидетельствует новое исследование латиноамериканской древности, показывающее, что господствующая элита Кьиче не вмешивалась, когда дело доходило до управления закупками и торговлей обсидианом людьми за пределами их находящегося под централизованным контролем региона, сообщают Newswise.

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В этих районах доступ к ближайшим источникам обсидиана контролировало местное население через независимые и разнообразные сети закупок. Сверхурочные работы, наличие ресурсов обсидиана и преобладание мастеров, которые могли его обрабатывать, привели к созданию системы, во многом напоминающей современную рыночную экономику.

"Ученые обычно предполагали, что торговлей обсидианом руководили правители майя, но наше исследование показывает, что это было не так, по крайней мере, в этой области", — сказала Рейчел Горовиц, ведущий автор исследования и доцент кафедры антропологии Университета штата Вашингтон. "Кажется, люди имели значительную экономическую свободу, в частности, могли посещать места, похожие на современные супермаркеты, чтобы покупать и продавать товары у ремесленников".

Хотя существуют многочисленные письменные свидетельства постклассического периода майя (1200-1524 гг. н. э.) о политической организации, гораздо меньше известно о том, как общественные элиты владели экономической властью. Горовиц решила восполнить этот пробел в знаниях для Кьич, изучив производство и распределение обсидиановых артефактов, которые используют археологи для определения уровня экономического развития региона.

Она провела геохимический и технологический анализ обсидиановых артефактов, раскопанных на 50 участках вокруг столицы Кьиче — города Кумаркадж — и близлежащих регионов, чтобы определить, откуда происходит сырье и техника его изготовления.

Результаты исследования показали, что Кьиче получали свой обсидиан из аналогичных источников в Центральном регионе Кьиче и Кумаркаджи, что свидетельствует о высокой степени централизованного контроля. Господствующая элита также, похоже, управляла более ценными формами неместного обсидиана, в частности обсидианом Пачуа из Мексики, исходя из его изобилия в этих центральных местах.

За пределами этого основного региона, однако, в областях, завоеванных Кьич, было меньше сходства в экономических сетях обсидиана. Анализ Горовица предполагает, что эти места имели доступ к своим источникам обсидиана и развивали специализированные места, куда люди могли пойти, чтобы купить лезвия и другие полезные орудия, изготовленные из камня экспертами.

"Долгое время существовала идея, что люди в прошлом не имели рыночной экономики, что, если подумать, немного странно. Почему эти люди не имели рынков в прошлом?" – сказала она. "Чем больше мы исследуем этот вопрос, тем больше мы понимаем, что жизнь этих народов была во многом похожа на нашу".

Среднеамериканский исследовательский институт при Тулейнском университете предоставил Горовицу обсидиановые лезвия и другие артефакты, которые она использовала для своего исследования. Артефакты были раскопаны в 1970-х годах.

Горовиц сказала, что в будущем она планирует исследовать большую часть коллекции, остальная часть которой хранится в Гватемале, чтобы узнать больше о том, как майя вели торговлю, управляли своими экономическими системами и в общем жили своей жизнью.

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