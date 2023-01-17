Як картина експресіоніста. Вчені створили докладне зображення Чумацького Шляху (фото)

За допомогою наземних радіотелескопів вчені створили знімок невеликої ділянки Чумацького Шляху за допомогою радіохвиль.

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Вчені використали два найпотужніші радіотелескопи, які знаходяться в Австралії, ASKAP і Parkes, щоб дозволити одну із загадок нашої галактики: де знаходяться всі залишки наднових? Для цього було створено найдокладніше зображення невеликої ділянки Чумацького Шляху за допомогою радіохвиль, пише ScienceALert.

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Залишками наднових є хмари, що постійно збільшуються, з газу і пилу, які з'явилися після вибуху величезної зірки. Такий вибух наднової відбувається, коли багато зірок помирають.

За словами Ендрю Хопкінса з Університету Маккуорі, Австралія, кількість залишків наднових, які вже були виявлені за допомогою радіотелескопів, не відповідають тій кількості, яка має бути в галактиці. Вчені вважають, що таких залишків дуже мало і їх має бути в 5 разів більше. Для того, щоб зрозуміти, де всі вони вчені використовували спостереження комплексу радіотелескопів радіотелескопа ASKAP і радіотелескопа Parkes, які знаходяться в Австралії.

В результаті було отримано зображення маленької ділянки космосу, яка є всього 1% всього Чумацького Шляху. На знімку видно тонкі завитки та кудлаті хмари з газоподібного водню, який заповнює простір між зірками.

[ + – ] Зображення ділянки нашої галактики, створеної комплексом радіотелескопів ASKAP Фото: ScienceAlert

"На новому зображенні нашої галактики ми можемо побачити регіони, де з'являються нові зірки, а також тут видно залишки наднових. Тільки на цій невеликій ділянці галактики ми знайшли понад 20 нових залишків, тоді як раніше ми знали про те, що тут присутні лише 7". Таким чином ми наближаємося до того, щоб з'ясувати, де знаходяться решта невідомих нам залишків наднових", — каже Хопкінс.

Таку високу деталізацію зображень, що дає багато нової інформації, вчені змогли отримати завдяки тому, що об'єднали дані з двох потужних радіотелескопів. Наприклад, радіотелескоп ASKAP є комплексом з 36 тарілок, кожна з яких має 12 метрів у діаметрі. А радіотелескоп Parkes є одним із найбільших радіотелескопів у світі з діаметром однієї тарілки 64 метри.

[ + – ] Зображення ділянки нашої галактики, що поєднує спостереження радіотелескопів ASKAP та Parkes Фото: ScienceAlert

"Об'єднання інформації з цих двох радіотелескопів, кожен з яких заповнює прогалини в спостереженнях іншого, дає нам найточніше зображення цієї ділянки нашої галактики. Ці спостереження показують радіовипромінювання у всіх масштабах, щоб допомогти виявити залишки наднових, що бракують", — говорить Хопкінс.

За словами вчених, у найближчі кілька років вони сподіваються почитати таке детальне зображення за допомогою радіохвиль майже всього Чумацького Шляху і таким чином будуть виявлені всі рештки наднових нашої галактики. За словами Хопкінса, ще належить відкрити як мінімум 1500 залишків наднових, які ще ховаються від учених на ділянці космосу, який у 100 разів більший, ніж показано на новому зображенні.

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