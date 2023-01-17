Как картина экспрессиониста. Ученые создали самое подробное изображение Млечного Пути (фото)

С помощью наземных радиотелескопов ученые создали снимок небольшого участка Млечного Пути с помощью радиоволн.

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Ученые использовали два самых мощных радиотелескопа, которые находятся в Австралии, ASKAP и Parkes, чтобы разрешить одну из загадок нашей галактики: где находятся все остатки сверхновых? Для этого было создано самое подробного изображение небольшого участка Млечного Пути с помощью радиоволн, пишет ScienceALert.

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Остатками сверхновых являются постоянно увеличивающиеся в размерах облака из газа и пыли, которые появились после взрыва огромной звезды. Такой взрыв сверхновой происходит, когда многие звезды умирают.

По словам Эндрю Хопкинса из Университета Маккуори, Австралия, количество остатков сверхновых, которые уже были обнаружены с помощью радиотелескопов не соответствуют тому количеству, которое должно быть в галактике. Ученые считают, что таких остатков слишком мало и их должно быть в 5 раз больше. Для того, чтобы понять, где они все находятся ученые использовали наблюдения комплекса радиотелескопов радиотелескопа ASKAP и радиотелескопа Parkes, которые находятся в Австралии.

В результате было получено изображение маленького участка космоса, который представляет собой всего 1% всего Млечного Пути. На снимке видны тонкие завитки и комковатые облака из газообразного водорода, который заполняет пространство между звездами.

[ + – ] Изображение участка нашей галактики, которое создал комплекс радиотелескопов ASKAP Фото: ScienceAlert

"На новом изображении нашей галактики мы можем увидеть регионы, где появляются новые звезды, а также здесь видны остатки сверхновых. Только на этом небольшом участке галактики мы нашли более 20 новых остатков, тогда ка раньше мы знали о том, что здесь присутствуют только 7. Таким образом мы приближаемся к тому, чтобы выяснить где находятся все остальные неизвестные нам остатки сверхновых", — говорит Хопкинс.

Такую высокую детализацию изображений, которая дает много новой информации, ученые смогли получить благодаря тому, что они объединили данные с двух мощных радиотелескопов. Например, радиотелескоп ASKAP представляет собой комплекс из 36 тарелок, каждая из которых имеет 12 метров в диаметре. А радиотелескоп Parkes является одним из самых больших радиотелескопов в мире с диаметром одной тарелки в 64 метра.

[ + – ] Изображение участка нашей галактики, которое объединяет наблюдения радиотелескопов ASKAP и Parkes Фото: ScienceAlert

"Объединение информации с этих двух радиотелескопов, каждый из которых заполняет пробелы в наблюдениях другого, дает нам самое точное изображение этой области нашей галактики. Эти наблюдения показывают радиоизлучение во всех масштабах, чтобы помочь обнаружить недостающие остатки сверхновых", — говорит Хопкинс.

По словам ученых, в ближайшие несколько лет они надеются почить такое детальное изображение с помощью радиоволн почти всего Млечного Пути и таким образом будут обнаружены все остатки сверхновых нашей галактики. По словам Хопкинса, еще предстоит открыть как минимум 1500 остатков сверхновых, которые еще скрываются от ученых на участке космоса, который в 100 раз больше, чем показан на новом изображении.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили 6 древних галактик, которые подозрительно похожи на Млечный Путь и могут заставить астрономов пересмотреть свои взгляды на эволюцию галактик.

Также Фокус писал о том, что новый тип сверхновой может уничтожить атмосферу планеты и ученые объяснили, может ли он угрожать Земле. Такой космический взрыв может привести к истощению озонового слоя и массовому вымиранию живых существ.

Также Фокус писал о том, что во Вселенной могут скрываться звезды, которые притворяются черными дырами. Согласно теории, это самые плотные объекты в космосе, которые так и не превратились в космических монстров.