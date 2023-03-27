Ознака інтелекту. Про що думають собаки, коли схиляють голову набік і запитливо дивляться

Всупереч тому, що в цей момент наші улюбленці можуть здаватися спантеличеними, дослідники вважають, що це не зовсім так.

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Десятиліттями вчені намагаються влізти в голову друзів наших менших, щоб спростити наше спілкування з улюбленцями та зробити зв'язок міцнішим. Цього разу вчені зосередилися на вивченні конкретної поведінки улюбленців, а саме на моменті, коли вони схиляють голову набік, пише Daily Mail.

У процесі дослідження вчені з Університету Етвеша Лоранда в Угорщині зосередилися на вивченні певної поведінки. А саме йдеться про момент, коли собаки схиляють голову набік і запитливо дивляться на господарів. Всупереч тому, що в цей момент наші улюбленці виглядають дуже мило, вчені вважають, що цей жест є ознакою інтелекту.

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Загалом у дослідженні взяли участь чотири десятки собак. Дослідники спостерігали за їхньою поведінкою в той момент, коли власники просили тварин принести певну іграшку, називаючи її. Результати дослідження свідчать про те, що 33 собаки не змогли зрозуміти яку саме іграшку просять принести господарі, проте 7 реципієнтів, все ж таки зрозуміли чого від них хочуть і принесли ту саму іграшку. Тепер дослідники припускають, що схиляння голови є способом собак обробляти значення слів і встановлювати зв'язки.

Цікаво, що 6 із 7 "обдарованих реципієнтів" були бордер-келлі, які вважаються одними з найрозумніших собак у світі. Дослідники відзначають, що часто власники улюбленців спостерігають, як їхні тварини нахиляють голову набік і запитливо дивляться на людей. Проте досі вчені не розуміли, чим обґрунтована така поведінка. Тепер вони вважають, що результати цього дослідження можуть стати першим кроком до розуміння, що це означає і, ймовірно, воно пов'язане з наявністю у собак значних і помітних слухових стимулів.

Зазначимо, що нахил голови є асиметричною поведінкою, яка також зустрічається у людей, як правило, у процесі роздумів чи прослуховування звуків. Дослідники відзначають, що виляння хвостом, обнюхування ніздрів та надання переваги конкретній лапі, по суті, також є прикладами асиметричної поведінки у собак.

За словами провідної авторки дослідження Андреа Соммесе, тепер вони з колегами вважають, що нахил голови у собак також є прикладом асиметричної поведінки. Однак до цього моменту його не було вивчено. У процесі дослідження вчені зосередилися на вивченні частоти та напряму такої поведінки у відповідь на вербальне прохання власника, наприклад, принести конкретну іграшку.

Соммесе зазначає, що дослідників зацікавила ця поведінка після того, як вони зрозуміли, що собаки схильні нахиляти голову після того, як слухають своїх господарів. Перші три місяці дослідники зосередилися на тому, щоб ознайомити тварин із конкретними іграшками та їх назвами. Після цього вони почали тести, результати яких свідчать про те, що обдаровані вихованці в 43% випадків нахиляли голови, коли власники називали іграшки. При цьому решта тварин нахиляла голову лише у 2% випадків.

Автори дослідження зазначають, що всі собаки час від часу схильні нахиляти голову, однак у ситуації з іграшкою це роблять лише обдаровані собаки. В результаті вчені провели додаткове дослідження, яке тривало 2 роки, де вони спостерігали лише за нахилом голови. Результати дослідження свідчать про те, що собаки, мабуть, мають улюблену сторону для нахилу голови.

За словами співавторки дослідження Шенні Дрор, схоже, зв'язок між успіхом у вилученні названої іграшки та нахилом голови дійсно присутній, а це передбачає, що між нахилом голови та обробкою відповідних значущих сигналів також є зв'язок. Проте вченим знадобиться більше часу, щоб дізнатися про неї трохи більше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені перевірили інтелект 13 порід собак і склали рейтинг.