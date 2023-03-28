Вірила, що проковтнула скляне піаніно. Королівський психічний розлад, який проявляється й нині

Раніше монархи вірили у своє "божественне" право королів, яке отримали від самого Бога, а тому на них не впливає жодна інша людська влада. Дехто з них навіть жив з переконанням, що вони повністю, або ж певна частина тіла, зроблені зі скла.

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Кожен, хто вірив у "божественне" покликання королів правити над усіма іншими людьми, мав доволі незвичні уявлення про те, як влаштований світ. Правителів раніше превозносили часто до рівня самого бога, а тому й не дивно, що існували різноманітні історії і вірування про їхню "божественність" та особливість. Одне з них просто приголомшує. Від Середньовіччя до раннього Нового часу в Європі деякі члени монархії жили з дивним переконанням, стверджуючи, що вони — або принаймні деякі частини їхніх тіл — зроблені зі скла, пише Grunge.

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До 1830 року це рідкісне психіатричне захворювання, яке називається "the glass delusion" ("скляне марення") було досить поширеним серед різних членів монархії по всій Європі, починаючи з короля Франції Карла VI Божевільного, який правив наприкінці 14-го — на початку 15-го століття, і тривало протягом сотень років. Цей розлад з'явився також в оповіданнях драматурга Мігеля де Сервантеса на початку 17 століття, а саме в "The Glass Graduate" ("Скляний випускник").

І хоча у перші кілька десятиліть 19 століття захворювання наче призупинило уражати членів королівських родин, воно почало проявлятися у звичайних людей. Фахівці досі не можуть знайти пояснення, що саме його спричиняє.

Баварська принцеса вірила, що проковтнула скляне піаніно

Однією з перших королівських осіб, які страждали на "скляне марення", була принцеса Александра Амалія Баварська. Вона не вірила, що її тіло зроблене зі скла, натомість дівчина стверджувала, що в дитинстві проковтнула піаніно. Однак це не всі психічні розклади, що турбували принцесу.

Александра дотримувалася надмірної чистоти, носила лише білий одяг і хворобливо боялася доторків. Згодом вона почала боятися, що її тіло розіб'ється, адже в дитинстві дівчина наче проковтнула музичний інструмент, зроблений зі скла. Навіть трирічне перебування у психіатричній клініці Ілленау, відкритій великим герцогом Баденським Леопольдом, нічого не змінило.

Щодо короля Карла, то він ймовірно, страждав не тільки на "скляне марення". Деякі історики та дослідники стверджують про наявність у нього шизофренії. А поширена думка про надзвичайність та особливість королівських персон, що існувала в ті часи, могла тільки погіршити ситуацію.

Про французького короля відомо, що в липні 1392 року в нього стався перший напад безумства, під час якого він вбив мечем свого пажа, одного з супроводжуючих, поранив ще 3-х лицарів та кинувся на свого рідного брата, якому пощастило втекти. Лише через годину монарха роззброїли та знерухомили.

Пізніше такі напади тільки частішали, а за своє життя він пережив від 44 до 52 таких нападів безумства. Однак причини цього досі покриті туманом.

Хай там як, а "скляне марення" досить сильно поширилося у 17-му столітті, що навіть увійшло до "Анатомії меланхолії" — медичного компендіуму Роберта Бертона. Відомий французький філософ Рене Декарт також писав про цей стан.

"Скляне марення" в сучасному світі

Досить цікаво, що навіть до появи скла існували деякі випадки цього ж психічного відхилення. Деякі люди вважали, що вони виготовлені з кераміки або глиняного посуду.

Через це певна частина фахівців висуває теорії, що захворювання пов'язане певною мірою зі страхом перед новини технологіями та побоюваннями щодо їхнього розвитку.

У 2015 році голландський психіатр зіткнувся з випадком "скляного марення" в пацієнта. Різноманітні, але нечисленні випадки цього розладу також були зафіксували протягом 20-го століття, хоча і не у членів королівських родин. У 1880-х роках у психіатричній лікарні в Единбурзі, Шотландія, реєстрували схожі симптоми 300 пацієнток. Скарги однієї з них відповідали "скляному маренню".

Завдяки тому, що з'явилася можливість детальніше вивчити психічний розлад сьогодні, голландський психіатр Енді Ламейн розповів про свого пацієнта. За його словами, він показував на скло у вікні і стверджував, що, як і це скло, він був одночасно "і там, і не там".

Інші сучасні фахівці порівнюють це "скляне марення" із побоюваннями про цифрові технології, які буквально вдираються в наш розум і тіло як мікрочипи. Вони мають схожі набори переконань, що значною мірою ґрунтуються на тривозі.

І хоча принцеса Александра стала письменницею і займалася благодійними справами, вона так і не вийшла заміж, а про її одужання нічого достеменно невідомо. Можливо, цей розклад так і не "покинув" її до самої смерті.

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