Верила, что проглотила стеклянное пианино. Королевское психическое расстройство, которое проявляется и сейчас

Раньше монархи верили в свое "божественное" право королей, которое получили от самого Бога, а потому на них не влияет никакая другая человеческая власть. Некоторые из них даже жили с убеждением, что они полностью, или же определенная часть тела, сделанные из стекла.

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Каждый, кто верил в "божественное" призвание королей править над всеми другими людьми, имел довольно необычные представления о том, как устроен мир. Правителей раньше превозносили часто на уровень самого бога, а потому и неудивительно, что существовали разнообразные истории и верования об их "божественности" и особенностях. Один из них просто ошеломляет. От Средневековья до раннего Нового времени в Европе некоторые члены монархии жили с удивительным убеждением, утверждая, что они или по крайней мере некоторые части их тел сделаны из стекла, пишет Grunge.

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До 1830 года это редкое психиатрическое заболевание, которое называется "the glass delusion" ("стеклянное бред") было довольно распространенным среди разных членов монархии по всей Европе, начиная с короля Франции Карла VI Безумного, правившего в конце 14-го — начале 15-го века, и продолжалось в течение сотен лет. Это расстройство появилось также в рассказах драматурга Мигеля де Сервантеса в начале 17 века, а именно в "The Glass Graduate" ("Стеклянный выпускник").

И хотя в первые несколько десятилетий 19 века заболевание якобы приостановило поражение членов королевских семей, оно начало проявляться у обычных людей. Специалисты до сих пор не могут найти объяснение.

Баварская принцесса верила, что проглотила стеклянное пианино

Одним из первых королевских лиц, страдавших "стекольным бредом", была принцесса Александра Амалия Баварская. Она не верила, что ее тело сделано из стекла, девушка утверждала, что в детстве проглотила пианино. Однако это не все психические расстройства, беспокоившие принцессу.

Александра соблюдала чрезмерную чистоту, носила только белую одежду и болезненно боялась прикосновений. Впоследствии она начала бояться, что ее тело разобьется, ведь в детстве девушка якобы проглотила музыкальный инструмент из стекла. Даже трехлетнее пребывание в психбольнице Ильенау, открытой великим герцогом Баденским Леопольдом, ничего не изменило.

Что касается короля Карла, то он, вероятно, страдал не только "стекольным бредом". Некоторые историки и исследователи утверждают, что у него была шизофрения. А распространенное мнение о чрезвычайности и особенности существовавших в те времена королевских персон могло только усугубить ситуацию.

О французском короле известно, что в июле 1392 года у него произошел первый припадок безумия, во время которого он убил мечом своего пажа, одного из сопровождающих, ранил еще 3-х рыцарей и бросился на своего родного брата, но ему удалось сбежать. Лишь через час монарха обезоружили и обездвижили.

Позже такие припадки только учащались, а за свою жизнь он пережил от 44 до 52 таких припадков безумия. Однако причины этого до сих пор покрыты туманом.

Как бы то ни было, а "стеклянный бред" довольно сильно распространился в 17-м веке, что даже вошло в "Анатомию меланхолии" — медицинский компендиум Роберта Бертона. Известный французский философ Рене Декарт также писал об этом состоянии.

"Стеклянный бред" в современном мире

Весьма любопытно, что даже до появления стекла существовали некоторые случаи этого же психического отклонения. Некоторые люди считали, что они сделаны из керамики или глиняной посуды.

Поэтому определенная часть специалистов выдвигает теории, что заболевание связано в определенной степени со страхом перед новостями технологиями и опасениями относительно их развития.

В 2015 году голландский психиатр столкнулся со случаем "стеклянного бреда" у пациента. Разнообразные, но немногочисленные случаи этого расстройства также были зафиксированы в течение 20 века, хотя и не у членов королевских семей. В 1880-х годах в психбольнице в Эдинбурге, Шотландия, регистрировали схожие симптомы 300 пациенток. Жалобы одной из них соответствовали "стекольному бреду".

Благодаря тому, что появилась возможность более подробно изучить психическое расстройство сегодня, голландский психиатр Энди Ламейн рассказал о своем пациенте. По его словам, он показывал на стекло в окне и утверждал, что, как и это стекло, он был одновременно "и там, и не там".

Другие современные специалисты сравнивают этот "стеклянный бред" с опасениями о цифровых технологиях, которые буквально врываются в наш ум и тело как микрочипы. Они имеют схожие наборы убеждений, что в значительной степени основываются на тревоге.

И хотя принцесса Александра стала писательницей и занималась благотворительными делами, она так и не вышла замуж, а о ее выздоровлении ничего точно неизвестно. Возможно, этот недуг так и не "оставило" ее в покое.

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