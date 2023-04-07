У погоні за прогресом. У Китаї відкрито лабораторію дослідження інтерфейсу для зв'язку мозку і комп'ютера

Нова Шоста лабораторія Хайхе стимулюватиме інновації та створюватиме нові галузі для економічного зростання, сприяючи дослідженням у галузі інтерфейсів "мозок-машина", включно з їхніми технологіями та компонентами.

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Китай нещодавно відкрив у Тяньцзіні сучасну лабораторію, яка займатиметься інтерфейсами "мозок-машина" (ІММ). ІММ забезпечують прямий зв'язок між людським мозком і машиною, наприклад, комп'ютером, і знаходять численні застосування в медицині, робототехніці та іграх. Нова Шоста лабораторія Хайхе служитиме центральним вузлом китайських досліджень в області ІММ, включаючи їх технології та компоненти. Мета лабораторії — сприяти інноваціям та економічному зростанню в Китаї, пише SCMP.

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Лабораторію очолює Дін Руйцін, який стверджує, що вона має найбільший у світі та найповніший патентний фонд у сфері взаємодії мозку та машини. Лабораторія є світовим лідером у трьох галузях: точність розпізнавання електроенцефалографії (ЕЕГ), кількість інструкцій, що керують, та швидкість передачі інформації. ЕЕГ вимірює електричну активність мозку через електроди, розташовані на шкірі голови, та дає змогу в режимі реального часу відстежувати активність мозку, яку можна перекласти в команди, генеровані комп'ютером. Дінг наголосив на необхідності вирішення ключових технологічних питань для просування досліджень у цій галузі.

Лабораторія координуватиме китайські дослідження ключових технологій та компонентів, використовуваних в ІММ. Понад 60 вчених, включно з лауреатами премій та талановитими зарубіжними фахівцями, проводитимуть дослідження в галузі медичної інженерії, такі як розробка біонічних тканин для людського тіла. Крім того, лабораторія зосередиться на виявленні та вимірюванні сигналів у мозку, поліпшенні зв'язку між людьми та машинами, та розробці нових технологій для поліпшення взаємодії між машинами і людьми.

Китайський уряд сподівається, що створення цієї лабораторії сприятиме інноваціям та створить нові галузі для економічного зростання. Дослідження лабораторії також можуть дати вченим краще розуміння того, як працює мозок. Одним із прикладів цього є вивчення зображень мозку мавпи з високою роздільною здатністю, проведене китайською дослідницькою групою. Хоча Сполучені Штати є лідером у галузі технології інтерфейсу "мозок-машина", інвестиції Китаю в передові технології демонструють його прагнення розвивати дослідження світового рівня. Очікується, що створення цієї лабораторії сприятиме подальшим інноваціям у цій галузі.

Раніше Фокус писав про те, що вчені стурбовані швидким розвитком технологій. Вони вважають, що інтерфейси мозок-машина назавжди змінять людей.