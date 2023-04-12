Забігли наперед. У Ілона Маска показали, якими будуть польоти на Марс, де вже живуть люди (відео)

Ілон Маск вважає, що зможе відправити перших людей на Марс протягом найближчих 10 років. Як виглядатиме цей політ, можна побачити у новому відеоролику.

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Компанія SpaceX, яка належить Ілону Маску, створила новий відеоролик, де показала, як виглядатиме перший політ на Марс із людьми на борту. Цей політ має відбутися за допомогою новітньої ракети Starship. Раніше Маск заявляв, що протягом найближчих 10 років він зможе відправити перших людей на Марс, але його нова ракета навіть не здійснила перший випробувальний політ у космос. Він має відбутися вже наступного тижня і якраз напередодні цієї події оприлюднили новий відеоролик від SpaceX, пише Daily Mail.

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Деякі вчені вважають Ілона Маска дуже великим оптимістом через його заяви про швидке здійснення першого пілотованого польоту на Марс. Доставити перших людей на Червону планету повинна буде найновіша найпотужніша ракета у світі Starship, яка, як уже писав Фокус, можливо вирушить у свій перший політ у космос вже наступного тижня.

У новому відеоролику від SpaceX показано, як ракета Starship, яка складається з двох частин, ракети-носія Super Heavy і космічного корабля Starship, вартістю 3 млрд доларів, вирушає в першу подорож на Червону планету. У ролику показано, як двоступінчаста ракета з 33 двигунами, призначена для повторного використання, готується до виведення в космос космічного корабля. Потім показано, як цей корабель починає свою 9-місячну подорож до Марса.

Пізніше з відеоролика стає ясно, що компанія SpaceХ вирішила показати не лише перший політ людини на Марс, а й те, як виглядатиме майбутня людська колонія на цій планеті. Можна побачити, як багато космічних кораблів вирушають на цю планету, а сама колонія складається з куполів на поверхні Марса.

Поки що жодна ракета не може доставити людей на Марс. У NASA взагалі вважають, що перший такий політ відбудеться не раніше, ніж наприкінці 2030-х – на початку 2040-х років, а може, й пізніше. Але Ілона Маска недаремно називають великим оптимістом, адже він вважає, що його ракета Starship може все змінити. Американський мільярдер має мрію зробити з людства вид, який живе не тільки на одній планеті. І першим кроком до цього має стати колонія на Марсі, яка перетвориться на справжні марсіанські міста.

Американський мільярдер має мрію зробити з людства вигляд, який живе не тільки на одній планеті. І першим кроком до цього має стати колонія на Марсі, яка перетвориться на справжні марсіанські міста. Фото: скріншот

Згідно з планом Маска, ракета Starship зможе доставити людей не лише на Марс, а й набагато далі, наприклад, на супутники Юпітера. Вважається, що на космічному кораблі Starship на Марс за одну подорож зможе вирушити приблизно 100 людей.

Але космічний корабель Starship також допоможе в освоєнні не лише Марса, а й Місяця. За допомогою космічного корабля під назвою Starship HLS перші в 21 столітті астронавти зможуть приземлитися на поверхні нашого супутника в 2025 році в рамках місії Artemis 3. Цей космічний корабель призначений для посадки людей на інші небесні тіла, тобто він є транспортною системою для доставки астронавтів із орбіти того чи іншого космічного об'єкта. Але перед використанням Starship HLS у 2025 році в NASA хочуть переконатись у його працездатності, тому цей корабель повинен буде здійснити посадку на Місяць без екіпажу до цього часу.

Як уже писав Фокус, вже зараз кожен може полетіти на Марс і побачити всі особливості його поверхні за допомогою інтерактивної карти планети, яка розміщена в Інтернеті.