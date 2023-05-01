Лісове різноманіття — ключ до боротьби з глобальною зміною клімату та підвищення родючості ґрунтів

Науковці виявили, що збереження різноманіття в природних лісах може призвести до більшого накопичення вуглецю та азоту в лісових ґрунтах, а отже, пом'якшення наслідків зміни клімату.

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Фахівці проаналізували дані Національного лісового кадастру Канади. В дослідженні вивчали зв'язок між різноманітністю дерев і змінами вмісту вуглецю та азоту в ґрунті в природних лісах. Результати показали, що збереження різноманіття може призвести до більшого накопичення вуглецю та азоту в лісових ґрунтах, що, зі свого боку, сприяє підвищенню родючості ґрунту та боротьбі з глобальною зміною клімату, пише SciTechDaily.

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Хоча попередні експерименти припускали, що різноманітність дерев може призвести до більшого накопичення вуглецю та азоту в лісових ґрунтах, це нове дослідження вперше продемонструвало такий же результат у природних лісах. Для оцінки зв'язку між різноманітністю дерев і накопиченням вуглецю та азоту в ґрунті фахівці використали статистичний метод, який називається моделюванням структурних рівнянь. Вони виявили, що збільшення різноманіття дерев збільшує накопичення вуглецю в ґрунті на 30%-32%, а азоту — на 42%-50% в десятирічному масштабі.

"Наше дослідження вперше демонструє стійкі переваги деревного різноманіття в накопиченні ґрунтового вуглецю та азоту в природних лісах", — говорить провідний автор Сіньлі Чен, науковий співробітник Інституту біології глобальних змін при Університеті Альберти, який працює за програмою обміну докторантами, та науковий співробітник Університету Альберти.

Дослідники розрахували зміни в накопиченні вуглецю та азоту в ґрунті з плином часу, порівнявши дані двох вибіркових переписів ділянок Національного лісового кадастру, проведених у 2000-2006 роках та у 2008-2017 роках. Вони кількісно оцінили різноманіття дерев, використовуючи показники видового багатства, видової однорідності та функціонального різноманіття, яке належить до різноманітності функціональних ознак деревних видів у межах угруповання, таких як вміст азоту в листі та висота дорослого дерева.

Дослідження показало, що збільшення видової однорідності від мінімального до максимального значення збільшує накопичення вуглецю в органічному шарі ґрунту на 30%, а азоту — на 42%. Збільшення функціонального різноманіття дерев до максимального значення збільшує накопичення вуглецю в мінеральному шарі ґрунту на 32%, а азоту — на 50%. Ці висновки наголошують на важливості збереження біорізноманіття в лісах і будуть спрямовувати зусилля щодо використання лісів для поглинання вуглецю та азоту.

"Наші результати акцентують, що сприяння різноманітності дерев не лише підвищує продуктивність, але й пом'якшує глобальну зміну клімату та зменшує деградацію ґрунтів, — сказав Чен. — розмір дивідендів від різноманіття є великим".

Висновки дослідницької групи мають значні наслідки для лісового господарства та політики щодо зміни клімату. Вони свідчать про те, що сприяння різноманітності дерев може підвищити родючість ґрунтів, зменшити деградацію ґрунтів і пом'якшити наслідки зміни клімату. Тому важливо продовжувати зусилля зі збереження біорізноманіття в природних лісах і використовувати ліси як інструмент для поглинання вуглецю та азоту.

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