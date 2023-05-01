Лесное разнообразие — ключ к борьбе с глобальным изменением климата и повышению плодородия почв

Ученые обнаружили, что сохранение разнообразия в природных лесах может привести к большему накоплению углерода и азота в лесных почвах, а следовательно, смягчению последствий изменения климата.

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Специалисты проанализировали данные Национального лесного кадастра Канады. В исследовании изучали связь между разнообразием деревьев и изменениями содержания углерода и азота в почве в лесах. Результаты показали, что сохранение разнообразия может привести к большему накоплению углерода и азота в лесных почвах, что со своей стороны способствует повышению плодородия почвы и борьбе с глобальным изменением климата, пишет SciTechDaily.

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Хотя предыдущие эксперименты показали, что более высокое разнообразие деревьев может привести к увеличению накопления углерода и азота в лесных почвах, новое исследование является первым, продемонстрировавшим этот результат в естественных лесах. Исследователи использовали статистический метод, называемый моделированием структурных уравнений, для оценки взаимосвязи между разнообразием деревьев и накоплением углерода и азота в почве. Они обнаружили, что увеличение разнообразия деревьев повышает накопление углерода в почве на 30-32% и азота на 42-50% в десятилетнем масштабе.

"Наше исследование впервые показывает устойчивые преимущества разнообразия деревьев в накоплении углерода и азота в почве в естественных лесах", — сказал ведущий автор Синьли Чен, научный сотрудник Института биологии глобальных изменений при Университете Южной Америки и научный сотрудник Университета Альберты.

Исследователи рассчитали изменения в накоплении углерода и азота в почве с течением времени, сравнив данные двух выборочных переписей участков Национального лесного кадастра, одна из которых проводилась в 2000-2006 годах, а другая — в 2008-2017 годах. Они оценивали разнообразие деревьев с помощью показателей видового богатства, видовой равномерности и функционального разнообразия, под которым понимается разнообразие функциональных характеристик видов деревьев в сообществе, таких как содержание азота в листьях и высота взрослого дерева.

Исследование показало, что увеличение видовой равномерности от минимального до максимального значения увеличило накопление углерода в органическом слое почвы на 30%, а азота — на 42%. Увеличение функционального разнообразия деревьев до максимального значения повысило накопление углерода в минеральном слое почвы на 32% и азота на 50%. Эти результаты подтверждают важность сохранения биоразнообразия в лесах и будут направлять усилия по использованию лесов для связывания углерода и азота.

"Наши результаты подчеркивают, что поощрение разнообразия деревьев не только повышает производительность, но и смягчает глобальное изменение климата и уменьшает деградацию почвы, — сказал Чен. — И размер дивиденда разнообразия велик".

Выводы исследовательской группы имеют значительные последствия для лесного хозяйства и политики в области изменения климата. Они предполагают, что поощрение разнообразия деревьев может повысить плодородие почвы, уменьшить ее деградацию и смягчить последствия изменения климата. Поэтому очень важно продолжать усилия по сохранению биоразнообразия в естественных лесах и использовать леса как инструмент для поглощения углерода и азота.

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