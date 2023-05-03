Розбиває серце значно гірше. Чому друг-"привид" почувається самотнішим за "привида"-коханого

Нове дослідження розривів стосунків, виявило неймовірні результати: "зникнення" романтичного партнера і "зникнення" друга — це дві різні речі, які мають різні передумови і мають чітко виражені негативні наслідки.

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"Друзі-привиди" — тобто коли хтось повністю припиняє спілкування з вами, фактично перетворюючись на "примару" — рідко буває приємним відчуттям. Воно змушує замислитися над тим, що ви могли зробити не так, чому людина вирішила відрізати вас без пояснення причин, і що ви могли б зробити по-іншому, щоб не бути "привидом". Найімовірніше людина, яка робить це з вами, відчуває себе ще гірше — принаймні, якщо ви спочатку були друзями, а не романтичними партнерами, пише IFLScience.

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Останніми роками "привиди" стали широко розповсюдженим явищем, і це може статися як у романтичних стосунках, так і в дружбі. Однак, попри таку поширеність, дослідження "привидів" майже завжди зосереджувалися на одному конкретному аспекті: досвіді тих, чий романтичний партнер став "привидом". Але як щодо поглядів тих, хто стає ними?

На це питання намагалася відповісти Мікаела Форрай, докторантка дослідницької групи AdMe при Віденському університеті, у своєму новому дослідженні про способи розривати стосунки. Її заінтригувало явище "привидів" серед друзів, а також перспектива існування — обидві ці теми привернули відносно мало уваги науковців.

Щоб заповнити цю прогалину в науковій літературі, Форрай та її команда опитали 978 молодих людей про їхній досвід появи "привидів" романтичних і платонічних партнерів. Чотири місяці потому проведено ще одне опитування, щоб виміряти зміни в досвіді учасників з плином часу.

Результати виявилися несподіваними: хоча ми, можливо, найбільше знайомі з романтичними "привидами", втрата друзів виявляється не менш вартим уваги явищем — принаймні, з погляду "привида". Дослідники виявили, що ці дві ситуації не лише спричинені різними причинами, але й наслідки кожної з них помітно відрізняються.

Основною причиною романтичних "привидів" є перевантаження спілкуванням, але це, як виявилося, не стосується друзів-"привидів". З іншого боку, друзі-"привиди", схоже, більше пов'язані з тим, як ви ставитеся до себе, ніж до свого партнера. Чим вища ваша самооцінка, тим більша ймовірність того, що ви станете другом-"привидом" — результат, на думку дослідників, зводиться до більшої віри у свою здатність замінити того, кого ви вирішили покинути.

Але хоча це може здатися легким виходом, дослідники виявили, що це може мати негативний вплив на самопочуття людини. Люди, які стверджували, що у них були друзі-"привиди" у минулому, частіше повідомляли про посилення депресивних тенденцій через чотири місяці. Однак це не стосується "привидів" романтичних партнерів: не виявлено часового зв'язку між коханими-"привидами" і депресивними тенденціями.

Форрай застерігає, що нам потрібно замислитися над нашою поведінкою щодо "привидів", особливо в дружніх стосунках, щоб уникнути негативних наслідків як для себе, так і для них. Загалом, дослідження "привидів" тільки починаються, і для того, щоб скласти повну картину цього явища, потрібно більше інформації.

А проте у Форрай та її команди є безліч ідей для подальших досліджень, і ми можемо очікувати, що в майбутньому дізнаємося більше про цю загадкову і шкідливу поведінку.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.