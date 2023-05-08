Не любите форму свого носа? Звинувачуйте у цьому неандертальців: що з'ясували вчені

Нове дослідження показує, що форму носа сучасних людей визначає ДНК наших давніх родичів.

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Деяким людям не подобається форма їхнього носа, особливо якщо він дуже високий. Вчені з Університетського коледжу Лондона, Велика Британія, виявили особливий ген, який впливає на форму носа. І цей ген еволюціонував, щоб допомогти давнім людям адаптуватися до холоду, пише Daily Mail.

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За словами авторів дослідження, довгий час вважалося, що форма носа сучасних людей еволюціонувала завдяки природному відбору. Справа в тому, що ніс допомагає людині регулювати температуру та вологість повітря. Носи різної форми можуть краще підходити для різних кліматичних умов, у яких жили наші пращури.

У ході нового дослідження вчені виявили ген, який призводить до появи вищого носа у людей, і він, швидше за все, був успадкований від неандертальців. Таким чином стародавні предки сучасної людини могли краще адаптуватися до холоднішого клімату, після того, як вони покинули Африку.

Автори дослідження вказують на те, що за останні роки вивчення ДНК неандертальців стало відомо, що предки людини схрещувалися з неандертальцями, тому їх фрагменти ДНК є й у нас. Результати нової наукової роботи показують, що ці частини ДНК неандертальців впливають на форму наших облич і, зокрема, форму нашого носа. Вчені порівняли генетичну інформацію тисяч сучасних людей та порівняли її з формами їхніх облич. Згідно з дослідженням, вчені ідентифікували 33 галузі геному, пов'язані з формою обличчя.

Нове дослідження показує, що форму носа сучасних людей визначає ДНК наших давніх родичів – неандертальців Фото: Dailymail.co.uk

Зокрема, в одній частині геному, яка називається ATF3, вчені виявили, що багато людей у їхньому дослідженні мали генетичний матеріал у цьому гені, який успадкований від неандертальців. Таким чином, ці гени сприяли збільшенню висоти носа.

Вчені вважають, що власники таких носів мають певні переваги при адаптації до тих чи інших умов довкілля.

Раніше Фокус вже писав про те, що вчені розповіли, яким би був сучасний світ, якби вимерли не неандертальці, а Homo Sapiens. Мамонти б вижили, мегаполіси ніколи не збудували б, а тварин і зовсім не приручили.

Також Фокус писав про те, що вченим вдалося воскресити стародавню бактерію, яку знайшли у зубному нальоті неандертальців. Дослідники вивчили бактеріальні геноми середнього та верхнього палеоліту, отримавши безпрецедентний доступ до стародавнього мікробіому людського рота.

Як уже писав Фокус, вчені дійшли висновку, що неандертальці та сучасні люди сотні років крали один у одного ідеї. Дослідники припускають, що ці два види існували пліч-о-пліч більше 100 років і копіювали знаряддя та прикраси один одного.