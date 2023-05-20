Уперше за кілька десятиліть: Австралія повертає качкодзьоба в Королівський національний парк

Завдяки великій програмі реінтродукції у води австралійського Королівського національного парку повертається безпомилково впізнаваний качконіс, через півстоліття.

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Зниклий на кілька десятиліть цікавий качконіс тріумфально повернувся в австралійський національний парк. З ініціативи групи вчених з Університету Нового Південного Уельсу нова колонія цих химерних істот успішно влаштувалася в Королівському національному парку, прикрасивши своєю присутністю річку Хакінг неподалік Сіднея — видовище, небачене понад п'ятдесят років, пише New Atlas.

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Як би ви не називали цих тварин — качкодзьобами чи класичними платипусами, зрозуміло одне — ці істоти єдині у своєму роді. Коли європейці вперше натрапили на них у 1798 році, спантеличені британські натуралісти були впевнені, що це частина злого жарту природи, випадково зібрана з мішанини запчастин інших тварин.

З огляду на еклектичні особливості качкодзьоба, хто міг їх звинувачувати? З дзьобом, схожим на качиний, хвостом, що нагадує бобровий, лапами, схожими на видровий, і хутром, що нагадує кротове, качконіс стоїть осібно у своїй сім'ї та роді. Це один із п'яти видів монотрем (решта — єхидни), які досі живуть на Землі. Вони не тільки відкладають яйця, а й є одними з рідкісних отруйних ссавців, причому самці можуть похизуватися шпорою, здатною завдати незабутньо болючого укусу.

І саме тоді, коли ви думали, що вони не можуть бути більш незвичайними, вони поспішають здивувати вас ще більше. Качкодзьоби випромінюють синьо-зелене світіння під ультрафіолетовими променями і використовують вбудований електричний геолокатор для пошуку їжі, що робить їхні очі непотрібними під час пірнання.

Попри те, що вони мешкають на значній території східної Австралії, їхня чисельність скорочується через руйнування середовища проживання, забруднення та інвазивну червону лисицю. Хоча вони й не перебувають на межі зникнення, їхні особливі звички розмноження роблять їхнє розведення в неволі досить складним. Крім рідної Австралії, їх вдалося зберегти тільки в сафарі-парку зоопарку Сан-Дієго.

Навіть у тих регіонах, де вони водяться удосталь, невловимого качкодзьоба часто важко помітити, оскільки він проводить до 14 годин на добу, дрімаючи в підземних норах і розшукуючи ракоподібних, комах і черв'яків у каламутній воді.

Остання зареєстрована зустріч качкодзьоба в Королівському національному парку відноситься до 1970-х років, коли його чисельність скоротилася, можливо, через хімічну аварію. Ініціатива зі збереження качкодзьоба, до якої входять Центр екосистемних наук при Університеті Південної Каліфорнії, Австралійське товариство охорони природи Таронга, Національна служба парків і дикої природи штату Новий Південний Уельс, знову запустила чотирьох самок у річку Гакінг після багаторічних досліджень регіону щодо рівня забруднення та великої кількості здобичі. Зрештою, ініціатива спрямована на те, щоб випустити на волю загалом десять качкодзьобів.

Команда вважає, що повернення цих провідних хижаків сприятиме екологічному здоров'ю району. Процвітаюча популяція качкодзьобів — ознака здорової екосистеми. Для підтримки генетичної різноманітності качкодзьоби були відібрані з різних місць.

"Зіткнувшись із величезними проблемами, емблематичний качконіс гостро потребує нашої допомоги. Величезні зусилля, докладені до цього проєкту, щоб досягти моменту випуску цих унікальних істот на волю, є життєво важливими для їхнього майбутнього благополуччя, — заявила Пенні Шарп, міністр довкілля, — Бувши першим національним парком Австралії, Королівський національний парк є ідеальним притулком для цих легендарних істот. Переселення — це лише одна з багатьох тактик охорони природи, які ми повинні використовувати, щоб забезпечити виживання таких видів, як качконіс, в умовах загрози зміни клімату, що насувається".

Раніше Фокус писав про нову знахідку палеонтологів. Вони виявили скелет стародавнього родича качконоса.