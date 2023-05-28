Названий найлегший спосіб схуднути: знадобиться багато фото їжі та крапелька посидючості

Дослідники вважають, що люди здатні насититися, тільки дивлячись на фото страв, а зовсім не поглинаючи їх.

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Кожен, хто коли-небудь намагався позбавитися пару-трійку зайвих кілограмів, знає, що це часом не так вже й просто. Однак тепер дослідники, схоже, справді знайшли найлегший спосіб схуднути — знадобиться лише безліч фото їжі та посидючість, пише Hull Live.

У новому дослідженні вчені з Орхуського університету в Данії виявили, що одного погляду на фото їжі достатньо, щоб відчути себе ситим. Наразі вчені вважають, що надалі це можна використовувати для боротьби з переїданням. Дослідники вважають, що їм вдасться розробити спеціальний додаток, який дозволить голодним людям розглядати зображення того, що вони хотіли б з'їсти, щоб запобігти переїданню.

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За словами керівника дослідження, аспіранта кафедри харчової науки Тьярка Андерсена, вони з колегами провели низку експериментів, які показали, що коли учасники бачили одне й те саме фото з їжею 30 разів, вони вже почувалися більш ситими, ніж до того, як побачили картинку. Ба більше, реципієнтів також запитували про те, яку порцію страви вони хотіли б — виявилося, ті, хто дивився на фото їжі 30 разів вибирали більш маленьку порцію порівняно з тими, хто дивився на фото всього три рази.

Під час дослідження вчені розробили кілька онлайн-експериментів, у яких взяли участь понад 1000 осіб. Спочатку реципієнтам показали фото помаранчевих M&Ms: деяким лише тричі, іншим — 30 разів. Дослідники виявили, що група, який бачив більше фото, згодом залишився дуже задоволеним. Далі учасників запитали, яку порцію драже вони хотіли б, від 1 до 10. Група, яка побачила зображення десятки разів, обрала меншу кількість драже, ніж інші.

Далі вчені повторили експеримент, але цього разу драже були різних кольорів. Однак результати показали, що колір глазурі драже ніяк не впливає на результат. У третьому тесті вчені замінили M&Ms на Skittles. Дослідники зазначають, що навіть попри те, що драже Skittles відрізняються на смак залежно від кольору драже, вчені не помітили різниці у результатах.

За словами Андерсена, так вони з колегами з'ясували, що на почуття ситості впливає не тільки колір і смак, а отже дослідникам потрібно змінити більше параметрів, щоб досягти почуття ситості.

Статистика свідчить про те, що з 1975 року кількість людей із надмірною вагою у всьому світі потроїлася. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні ожиріння є однією із найсерйозніших проблем зі здоров'ям, з якими стикається людство.

Дослідники вважають, що однією з головних причин такої сумної статистики є той факт, що люди почали споживати занадто багато нездорової їжі. Андерсен із колегами вважають, що перегляд фото їжі насправді міг би допомогти розв'язати цю проблему. Наприклад, ви захотіли піцу, відкрили програму та переглянули безліч її зображень, поки ви уявляєте, як її їсте. Таким чином ви отримуєте почуття ситості й, можливо, вам навіть розхочеться її їсти.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили, що клопіт на кухні допомагає схуднути, краще за танці.

Важливо! Ця стаття заснована на останніх наукових та медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.