Дитяча смертність та голодування: як майже повне винищення бізонів змінило долю корінних народів

Корінні американці Великих рівнин, Північного Заходу і Скелястих гір залежали від бізонів як від життєво важливого ресурсу, не тільки для забезпечення засобів до існування, але й для різних аспектів їхнього повсякденного життя.

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Нещодавні дослідження виявили глибокий вплив майже повного вимирання північноамериканських бізонів на корінні народи, які покладалися на них. Втрата цих тварин призвела до значного зниження зросту, збільшення дитячої смертності та довготривалих економічних наслідків для цих громад, пише IFLScience.

Бізони давали їжу, шкуру для одягу, ковдр і житла, а також кістки для інструментів. На жаль, до кінця 19 століття популяція бізонів різко скоротилася через експансію США на Захід.

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Статистика цього скорочення приголомшує. У 1870 році лише південне стадо північноамериканських рівнин налічувало понад 10 мільйонів бізонів. Однак за два десятиліття їхня чисельність різко скоротилася до 500 диких особин.

Винищення бізонів зумовлене насамперед економічними інтересами та потребою поселенців у землі. Спочатку розведення великої рогатої худоби американськими фермерами призвело до конкуренції за пасовища, але в 1870-х роках на бізонів почали спеціально полювати заради їхніх шкур, які мали високий попит через розвиток шкіряної промисловості.

Нерозбірливе вбивство бізонів заради спорту, зручності та контролю над популяцією корінних жителів ще більше посилило їхнє скорочення. Бізонів часто вбивали залізничники, щоб запобігти будь-яким перешкодам для руху потягів.

Армія США також схвалювала винищення бізонів як засіб підкорення корінних американців. Видатні військові діячі, такі як генерал Вільям Текумсе Шерман, вважали, що мисливці на бізонів за кілька років досягають більшого, ніж солдати за пів століття у перемозі над корінними громадами.

До винищення бізонів корінне населення, яке залежало від них, мало порівняно високий рівень життя, який, можливо, навіть перевищував рівень життя їхніх європейських сусідів. Однак втрата бізонів мала далекосяжні негативні наслідки.

Через дефіцит цих тварин корінні американські громади зіткнулися з гострим недоїданням і голодом. Щоб врятуватися від голодної смерті, вони вдавалися до поїдання коней, мулів, зіпсованої їжі і навіть старого одягу. Ця втрата ресурсів призвела до руйнування засобів до існування і стабільності, які встановлювалися століттями.

Згідно з нещодавнім дослідженням, проведеним під керівництвом Донни Л. Фейр, зріст громад, залежних від бізонів, зменшився на 2-3 сантиметри порівняно з іншими індіанськими народами, які не залежать від цих тварин.

Це зменшення зросту звело нанівець перевагу, що існувала раніше. Дослідницька група проаналізувала дані, зібрані антропологом Францем Боасом між 1889 і 1903 роками, які включали зріст, стать і вік майже 9000 корінних американців.

Дослідження також показало, що знищення бізонів призвело до значно вищого рівня дитячої смертності, майже на 16 відсотків, на початку 20-го століття. Крім того, країни, залежні від бізонів, зазнали значного професійного витіснення, що призвело до довготривалих наслідків.

Навіть сьогодні середній дохід на душу населення в цих країнах залишається на 25 відсотків нижчим, ніж у період, коли вони були залежними від тварин.

Автори дослідження стверджують, що цю тривалу нерівність не можна пояснити відмінностями у продуктивності сільського господарства, самоврядуванні чи впровадженні Закону про громадянство індіанців, який зобов'язав корінних американців прийняти систему розподілу землі європейських американців та асимілюватися з їхньою культурою.

Вони припускають, що обмежений доступ до кредитів сковував здатність залежних від бізонів націй адаптуватися через спеціалізацію та міграцію.

Хоча зникнення бізонів було унікальною історичною подією, воно проливає світло на те, як великі регіональні економічні потрясіння можуть мати стійкі наслідки протягом десятиліть, особливо коли відсутні альтернативні фінансові ресурси.

Зміна долі громад, які раніше залежали від бізонів, допомагає пояснити концентровану бідність, що спостерігається серед різних груп корінних народів Північної Америки. Фейр та її колеги стверджують, що це дослідження робить значний внесок у розуміння процесів, які призвели до того, що громади корінних американців на Великих рівнинах мають одні з найнижчих доходів у Сполучених Штатах.

Швидка втрата бізонів у поєднанні з обмеженим доступом до кредитів змінила траєкторію розвитку націй, які раніше залежали від цих тварин. Це прояснює довготривалу загадку відносної бідності корінних народів у внутрішніх районах Північної Америки сьогодні.

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