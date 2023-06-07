США ховають кораблі інопланетян: ексспівробітник американської розвідки зробив гучну заяву

За словами колишнього співробітника Міністерства оборони США, уряд країни зберігає непошкоджені та частково пошкоджені транспортні засоби позаземного походження.

Related video

Колишній співробітник американської розвідки Девід Граш, який займався дослідженнями непізнаних аномальних явищ (так тепер називається НЛО), стверджує, що уряд США зберігає транспортні засоби позаземного походження. Інформацію про це приховують від Конгресу США, заявив Граш в інтерв'ю виданню Debrief.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Останніми роками знову поновився інтерес Пентагону до розслідування випадків появи НЛО. Було випущено кілька звітів, у яких більшість випадків спостереження аномальних явищ знайшли земне пояснення. Водночас, як уже писав Фокус, нещодавно стало відомо про те, що деякі випадки появи НЛО так і залишаються незрозумілими і Пентагон має надати новий звіт про свої розслідування цих явищ уже в серпні цього року.

На тлі цього колишній співробітник американської розвідки Девід Граш, який залишив роботу в Міністерстві оборони у квітні після 14-річної кар'єри, повідомив про те, що уряд США має повністю цілі, а також частково пошкоджені транспортні засоби позаземного походження. За його словами, ця інформація приховується від Конгресу США, але він передав ці секретні дані американському парламенту. Після цього він зазнав тиску з боку чиновників із американського уряду, як стверджує Граш.

Водночас в інтерв'ю чинний співробітник розвідки США Джонатан Грей підтвердив існування, як він висловився, екзотичних матеріалів, при цьому заявивши, що ми справді не самотні в галактиці.

За словами Граша, уряд США та оборонні підрядники протягом десятиліть знаходили як фрагменти інопланетних космічних кораблів, так і цілі транспортні засоби позаземного походження. Граш стверджує, що аналіз зібраних матеріалів показує, що транспортні засоби створені з невідомих речовин, а це означає, що за їх створенням стоїть або позаземний розум, або ще хтось.

За словами колишнього співробітника Міністерства оборони США, уряд країни зберігає непошкоджені та частково непошкоджені транспортні засоби позаземного походження Фото: IBtimes

Ці дані підтверджує і Грей. За його словами, позаземний розум справді існує і пошуками ознак його існування займаються не лише США, а й інші країни. Видання Debrief пише, що після спілкування з декількома колишніми колегами Граша, вони отримали дані про бездоганну репутацію останнього.

За словами Граша, інформацію про те, що уряд приховує позаземні матеріали, він отримав також після спілкування з високопоставленими представниками американської розвідки. Граш повідомив також Конгресу США, що існує секретна програма відновлення пошкоджених інопланетних космічних кораблів. При цьому колишній співробітник Міністерства оборони вказує на те, що позаземні транспортні засоби продовжують знаходити і зараз, і він знає, хто бере участь особисто в секретних місіях.

Водночас сам Граш особисто не бачив космічних кораблів інопланетян або їхніх частин, а також він не розповів, де вони можуть зберігатися.

За словами Ніка Поупа, який у 90-х роках минулого століття займався розслідуваннями випадків появи НЛО для Міністерства оборони Великобританії, подібні заяви Граша та Грея є дуже серйозними, пише The Guardian.

Поуп заявив, що це не просто роздуми про теорію змови десь у соціальних мережах, це офіційне звернення до Конгресу. Якщо розслідування парламенту покаже, що ці заяви є хибними, то Граш може отримати або великий штраф, або навіть потрапити до в'язниці.

Раніше Фокус писав про те, що якщо інопланетяни існують, то їх можна виявити завдяки існуванню особливих планетних систем.